Александр Цыпкин назвал главные премьеры этого года

Российский писатель Александр Цыпкин на встрече с поклонниками на фестивале VK Fest в Москве перечислил главные, по его мнению, новинки кино этого года, передает корреспондент NEWS.ru. В лидерах оказались премьеры из России.

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«Прелесть» сериал, «Обоюдное согласие». Затем, ну понятно, «Слово пацана», про него все уже рассказали. «Сто лет тому вперед», «Воздух», из того, что мне понравилось, это из нашего (российского. — NEWS. ru). Из зарубежного, наверное, здесь [Кристофера] Нолана «Оппенгеймер», вот коротко, — перечислил писатель.



Также о кино на фестивале поговорила телеведущая Яна Чурикова. Она назвала свои любимые фильмы из прошлого. Продюсер призналась, что особенно любила сериалы «Гостья из будущего» и «Петров и Васечкин». В первом случае ее удивило, что сегодня эта история «приобретает некие новые воплощения» в кинематографе.

При этом сегодня российские кинотеатры терпят миллиардные убытки, рассказал кинокритик Давид Шнейдеров. Ситуацию он назвал близкой к катастрофе. Зрители, по его словам, «как не хотели смотреть российское кино, так и не хотят». Многие новинки отечественного кино проваливаются в прокате. Только за половину 2024 года отрасль понесла более 8 млрд рублей убытков. Шнейдеров призвал вернуть на экраны голливудские ленты, чтобы поправить положение. Такая конкуренция, по его мнению, поможет подняться российскому кинематографу.

Однако писатель Цыпкин называл российское кино лучшим в мире. Никаких проблем, по его мнению, с ним нет, а решать стране нужно другие вопросы.