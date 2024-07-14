Александр Цыпкин назвал главные премьеры российского кино

Российский писатель Александр Цыпкин на встрече с поклонниками на фестивале VK Fest в Москве перечислил главные, по его мнению, новинки кино этого года, передает корреспондент NEWS.ru. В лидерах оказались премьеры из России.

«Прелесть» сериал, «Обоюдное согласие». Затем, ну понятно, «Слово пацана», про него все уже рассказали. «Сто лет тому вперед», «Воздух», из того, что мне понравилось, это из нашего (российского. — NEWS. ru). Из зарубежного, наверное, здесь [Кристофера] Нолана «Оппенгеймер», вот коротко, — перечислил писатель.



Также о кино на фестивале поговорила телеведущая Яна Чурикова. Она назвала свои любимые фильмы из прошлого. Продюсер призналась, что особенно любила сериалы «Гостья из будущего» и «Петров и Васечкин». В первом случае ее удивило, что сегодня эта история «приобретает некие новые воплощения» в кинематографе.

При этом сегодня российские кинотеатры терпят миллиардные убытки, рассказал кинокритик Давид Шнейдеров. Ситуацию он назвал близкой к катастрофе. Зрители, по его словам, «как не хотели смотреть российское кино, так и не хотят». Многие новинки отечественного кино проваливаются в прокате. Только за половину 2024 года отрасль понесла более 8 млрд рублей убытков. Шнейдеров призвал вернуть на экраны голливудские ленты, чтобы поправить положение. Такая конкуренция, по его мнению, поможет подняться российскому кинематографу.

Однако писатель Цыпкин называл российское кино лучшим в мире. Никаких проблем, по его мнению, с ним нет, а решать стране нужно другие вопросы.