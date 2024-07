Рецензия на новый мультфильм «Гадкий я 4»

Миньоны всё ещё смешные

Франшиза «Гадкий я» насчитывает уже шесть больших мультфильмов — и седьмой («Миньоны 3») уже в работе. Каждая часть собирает невероятную кассу, однако к качеству есть претензии. Однозначно хорошими были только первые две части, а остальные — забавные проходняки с парой шикарных сцен. «Гадкий я 4» работает по этой же формуле: скучных моментов многовато, но благодаря лучшим мультик не стыдно смотреть.

«Гадкий я 4»: информация о мультфильме

Название: «Гадкий я 4» (Despicable Me 4);

Режиссёр: Крис Рено, Патрик Делаж;

Актёры озвучки: Стив Карелл, Пьер Коффан, Уилл Феррелл и другие;

Дата выхода: 3 июля 2024 года;

Жанр: мультфильм, комедия, семейный;

Продолжительность: 94 минуты;

Страна: США.

«Гадкий я 4»: где смотреть?

Неофициальные показы в российских кинотеатрах уже идут. В цифре мультик выйдет ориентировочно в августе-сентябре.

Видео размещено на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Миньоны против тараканов

Грю ещё во второй части покончил со злодействами и теперь ловит отъявленных мерзавцев. Во вступлении с его помощью задерживают ужасного Максима Ле Маля, который управляет тараканами и сам превращается в насекомое. Увы, Максим быстро сбегает из тюрьмы и планирует жуткую месть. Вот почему агенты перевозят Грю и его семью в новый дом, выдают новые личности и велят не высовываться. Но сидеть тихо у героев, конечно же, не получается.

Сюжет мультфильма прост, лишён трогательной морали и построен на скетчах, которые редко на что-либо влияют. Основная проблема в том, что большинство скетчей — просто нормальные. Они не раздражают, но и не приводят в восторг.

Вот напортачившая Люси бегает по магазину от разъярённой светской львицы. Вот маленькая Эдит нокаутирует тучного мастера карате. А вот Грю выдаёт себя за умелого теннисиста, хотя до этого не держал в руках ракетку. Временами от этих сцен слегка улыбаешься, но в основном сидишь с каменным лицом. Это касается и детей, которым смеются и охают реже, чем на сеансах «Головоломки 2».

Временами детям вообще неприятно смотреть «Гадкого я 4». Их легко понять, ведь армия главного злодея состоит из тараканов. Художники натянули на них забавные каски и выдали незатейливые плакаты, но это не сделало насекомых очаровашками. На экране всё ещё отвратительные существа, на которых никто не хочет смотреть.

Почему армия Максима не состоит из белок, хомяков или хотя бы кузнечиков? Кто решил, что показывать в детском мультике полчища тараканов — отличная идея? Безумно странный сценарный ход.

Можно посмотреть ради миньонов и Поппи

Единственное новшество, которое стоит хвалить, — Поппи. Это юная злодейка, которая раскрыла тайну личности Грю и теперь манипулирует им. В Поппи хорошо всё: коварная улыбка, интересный характер и, главное, любовь к танцам. Её перформанс под Through the Fire and Flames длится секунд 10 и всё равно становится лучшим моментом мультика. У танца великий мемный потенциал: когда «Гадкий я 4» выйдет в цифре, готовьтесь к лавине роликов с Поппи.

Другая причина заценить новинку — старые добрые миньоны. В этот раз их превращают в супергеройскую команду, вдохновлённую Marvel. Среди чудиков появляются аналоги Циклопа, Мистера Фантастика и даже Доктора Стренджа. Естественно, силы миньоны применяют с присущей им комичностью: к примеру, тормозят поезд, прямо как Тоби Магуайр в «Человеке-пауке 2» — только с менее оптимистичным результатом.

«Гадкий я 4»: стоит ли смотреть?

Смотреть новинку не стыдно, но и пропустить не жалко. Уж больно много у неё минусов: бестолковый сюжет, странный злодей, проходные шутки. А лучшие моменты почти не связаны с основным сюжетом — так почему бы не дождаться их появления в Сети?

Оценка «Гадкого я 4» — 6 из 10

Понравилось

Миньоны всё ещё веселят;

Поппи — звезда.

Не понравилось