Воробьев рассказал о съемках фильма «Ворожея»

Алексей Воробьёв раскрыл тайну съемок фильма «Ворожея»
Начались съёмки фильма «Ворожея», который представляет собой славянское фэнтези о магии, любви и борьбе с тёмными силами.
В главной роли снимается Алексей Воробьёв. Фильм имеет возрастной рейтинг 6+ и включает персонажей из русских сказок.
Съёмки проходят в летнем лесу, где предпочтение отдаётся натуральной природе, хотя некоторые элементы приходится дорисовывать. Актёр также рассказал, что гримёры работают над его образом около двух часов.
В фильме Алексей будет использовать язык тела и пластику, что для него непривычно. Обычно в лесу на актёра нападают комары, но в костюме они его не беспокоят. Алексей назвал своего персонажа интересным и добавил:
«Антагонист — настоящее зло. Всегда интересно понять, почему он стал таким».
Ранее сообщалось, что «Гладиатор 2» от режиссера Ридли Скотта обзавелся дублированным трейлером.