Воробьев рассказал о съемках фильма «Ворожея»

Начались съёмки фильма «Ворожея», который представляет собой славянское фэнтези о магии, любви и борьбе с тёмными силами.

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В главной роли снимается Алексей Воробьёв. Фильм имеет возрастной рейтинг 6+ и включает персонажей из русских сказок.

Съёмки проходят в летнем лесу, где предпочтение отдаётся натуральной природе, хотя некоторые элементы приходится дорисовывать. Актёр также рассказал, что гримёры работают над его образом около двух часов.

В фильме Алексей будет использовать язык тела и пластику, что для него непривычно. Обычно в лесу на актёра нападают комары, но в костюме они его не беспокоят. Алексей назвал своего персонажа интересным и добавил:

«Антагонист — настоящее зло. Всегда интересно понять, почему он стал таким».



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