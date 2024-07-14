Что может грозить создателям фильма «Мой любимый чемпион» за сцену с конем

В Сети разгорелся скандал вокруг фильма «Мой любимый чемпион», который вышел на большие экраны 27 июня. В одном из кадров конь, задействованный в съемках, исполняет трюк, в ходе которого падает на спину и роняет наездницу. Зоозащитники забили тревогу, предполагая, что животному специально связали ноги, чтобы передать реалистичность падения. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, допустимо ли такое обращение с животными во время съемочного процесса и можно ли привлечь создателей ленты к ответственности.

Чего эта сцена может стоить

По словам зоозащитницы Ольги Еремеевой, в XXI веке доступны абсолютно все инструменты для того, чтобы реализовать любой спецэффект, а не умышленно причинять вред здоровью животного.

— Каждый человек в съемочном процессе, прописывая сцены, наверняка знает, чего эта сцена будет стоить. Я считаю, что с помощью того же искусственного интеллекта или старого доброго монтажа можно получить нужную картинку, а не издеваться над животным. Это совершенно недопустимо, — сообщила она. Собеседница «ВМ» подчеркнула, что показанный на экране трюк очень опасен и мог навредить коню. — Даже в дрессировке, к которой я тоже отношусь крайне негативно, животное точно знает, что ему нужно потрудиться, чтобы потом получить вкусняшку. Здесь же конь, который весит тонну, исполняет прыжок, поднимается, летит, а его без предупреждения дергают за ноги. В итоге это приводит к жесткому падению на шею и травмирует животное, — пояснила Еремеева.



Сумасшедшее преступление

Зоозащитница уверена, что создателей киноленты можно привлечь к уголовной ответственности за этот инцидент.

— Это, конечно, просто сумасшедшее преступление, которое заслуживает общественного порицания. Я считаю, что правоохранительные органы должны провести расследование по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Потому что это именно оно и было, ничем другим это назвать невозможно, — возмутилась Еремеева.



Кинокритик Давид Шнейдеров отнесся к ситуации с тем же скептицизмом, напомнив при этом, что во многих странах опасные сцены с животными создают с помощью монтажа.

— Я думаю, многие зрители знают скандал с Андреем Тарковским во время съемок фильма «Андрей Рублев», когда на площадке погибло животное. В тех же американских фильмах, например, за такое идут под суд, а вообще во всех их лентах, где задействованы животные, они пишут, что ни одно из них не пострадало, — пояснил Шнейдеров.



Он уверен, что авторы фильма должны ответить за жестокое обращение с животным.