Недавно на канале Kinoman вышел дублированный тизер фильма «Анора» с Юрой Борисовым, Марком Эйдельштейном и Дарьей Екамасовой. В ролике показали короткий отрывок из самой картины и перечислили исполнителей главных ролей.

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Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат CRE FILM FILM, NATION ENTERTAINMENT.

Напомним, лента «Анора» победила в Каннском кинофестивале. Сюжет картины рассказывает о проститутке из Бруклина, которой удаётся выйти замуж за сына российского олигарха. Сказочная жизнь девушки быстро обрывается, как только родители мужа узнают о браке и пытаются его расторгнуть.

Премьера «Аноры» в кинотеатрах России состоится 17 октября. Режиссёром выступил Шон Бэйкер («Старлетка»).