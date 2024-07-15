Вышел трейлер сериала об Олимпийских играх 1980 года

В ходе финала чемпионата Европы по футболу, который сейчас проходит в Берлине, "Кинопоиск" показал ролик своих "Игр". Ролик также выложен в Сети.

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Лучшие спортсмены мира и сотрудники оргкомитета, Леонид Брежнев и Олимпийский медвежонок Миша, советские чиновники и члены МОК, иностранные делегации и простые жители СССР, ставшие свидетелями и участниками события мирового масштаб - все они ждут зрителей сериала о подготовке к XXII летним Олимпийским играм 1980-го года в Москве. Премьера - 3 августа.

В "Играх" оригинальная историческая хроника сочетается с современной съёмкой.

В ролях: Юрий Стоянов, Игорь Костолевский, Алексей Серебряков, Игорь Гордин, Сергей Чонишвили, Григорий Верник, Мария Карпова, Александра Бортич, Вячеслав Чепурченко, Павел Майков, Евгения Дмитриева, Алёна Бондарчук, Ирина Паутова и другие.

Режиссёр - Евгений Стычкин ("Нулевой пациент", "Цикады").

Постер сериала - здесь.