Фильм «Финист. Первый богатырь» станет началом трилогии

Уже 1 января 2025 года состоится премьера фильма «Финист. Первый богатырь» — фэнтезийного приключения, основанного на русских народных сказках. Как рассказал генеральный директор All Media Company и продюсер Георгий Шабанов, лента может стать полноценной трилогией. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

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По словам Шабанова, авторы картины уже задумывают фильм частью франшизы, которую они планируют развивать. Никаких конкретных планов при этом продюсер не озвучил.

На Новый год мы выходим с фильмом «Финист. Первый богатырь». Если кто смотрел всю вселенную, то там во второй части появляется Финист Ясный Сокол, и вот теперь он становится главным героем. И это мы тоже планируем как трилогию. Мы планируем развивать эту франшизу.

«Финист. Первый богатырь» расскажет историю самого удалого богатыря Белогорья, который отправится за новыми свершениями в непростое путешествие, которое приведёт его в восточные земли. Вместе с ним в путь отправятся молодая Баба-яга и помощник Мелеха — они докажут богатырю, что один в поле не воин.