Каких сериалов могут лишиться россияне

Турецкие сериалы пока только предлагают запретить, а ряд российских уже точно не покажут по отечественному ТВ.

В России закрыли несколько молодежных сериалов. При этом политики уже призывают запретить и турецкое кино, ссылаясь на то, что оно якобы «плохо влияет на россиянок» и «может привести к разводам».

КОНЕЦ «СЛАДКОЙ ЖИЗНИ» И «ДРУЖБЕ»

В конце недели стало известно, что популярные сериалы «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Сладкая жизнь» закрыли. Оба проекта выходили на телеканале ТНТ и на платформе «Premier». Кинокомпания Good Story Media, создавшая эти сериалы, пока не рассказала о причинах их закрытия.

При этом ранее сообщалось, что оба сериала должны были получить продолжение, а съемки по готовым сценариям были запланированы уже на лето 2024 года. В конце июня генеральный продюсер Premier Давид Кочаров даже анонсировал возвращение «Сладкой жизни». Тогда отмечалось, что история должна развернуться спустя 10 лет после событий третьего сезона.

По данным Telegram-канала «Культовые русские сериалы», в новых эпизодах не должно было быть Марты Носовой, но должны были появиться новые герои.

Сообщалось, что сценарий продолжения писался три года, и было принято решение снять новый сезон из восьми серий. Однако вместо этого в кинокомпании Good Story Media пообещали опубликовать синопсисы неснятых историй.

Что касается сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», то еще совсем недавно создатели обещали снять четвертый сезон, действия которого должны были развернуться в 1998 году. По сообщениям портала Kinoafisha, креативный продюсер и сценарист проекта Александр Белов говорил, что новые серии также расскажут о начале 2000-х годов. Однако подробности о сюжете четвертого сезона «Мир! Дружба! Жвачка!» не сообщались, так же, как и не было известно о точном актерском составе и режиссере. При этом начало съемок проекта было намечено на следующий год.

Между тем, оба проекта были успешными. Так, сериал «Мир! Дружба! Жвачка!» вышел в 2020 году, попав в ТОП-250 лучших сериалов на Кинопоиске. Поклонники этой ленты про подростков, живущих в девяностых и сталкивающихся с бандитами и первой любовью, уже смогли посмотреть три сезона.

В предыдущих эпизодах события разворачивались в 1993, 1994 и 1996 годах соответственно. Главные роли в ленте исполнили Егор Губарев, Егор Абрамов, Валентина Ляпина, Федор Рощин и другие.

Сериал об изменах и сложностях в отношениях «Сладкая жизнь» вышел на экраны в 2014 году. Зрителям полюбились брутальный образ Никиты Панфилова и роль меркантильной любовницы Леры в исполнении Лукерьи Ильяшенко. Создатели уже сняли четыре сезона. На Кинопоиске картина получила рейтинг 7.9. Главные роли в сериале также исполнили Роман Маякин, Эдуард Мацаберидзе и Мария Шумакова.

МИЛОНОВ ПРОТИВ БОЛАТА

Однако это не единственные разговоры об отмене сериалов на этой неделе. Так, 10 июля зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, депутат Виталий Милонов призвал запретить в России турецкие сериалы. По его словам, они формируют в сознании российских женщин неправильное представление о жизни с мужчинами в Турции.

«Все эти пожиратели Наташ, которые вдруг… Эти торговцы кебабами, которые вдруг решили, что они хорошие актеры. Там ни одного толкового актера нет в Турции, все бездарные абсолютно, дешевые фигляры», — сказал политик в эфире радиостанции «Говорит Москва».



По его мнению, сериальные истории турецкой любви являются «неправдивыми сказками», на которые «ведутся россиянки», а потом страдают и «не могут уйти от тирана» или забрать у него детей. Милонов считает, что в турецких сериалах «перебор с сахаром», поэтому россиянки, по его словам, насмотревшись их, перестают воспринимать своих мужей, как раньше, заставляя их совершать романтические поступки, и начиная высказывать им претензии и обиды.

Между тем, блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в беседе с НСН уточнил, что турецкие сериалы не могут заставить россиянок уехать в «восточные страны» в поисках любви, поэтому запрещать подобное кино, по его мнению, было бы странно.

«Турецкие сериалы – это то же самое, что и российские сериалы. Там просто все побогаче выглядит, но это на любителя. У них своя специфика и свои актеры, но в целом отличий особо нет. Мне кажется, что россиян привлекает необычность, а также зачастую исторический контекст. Внезапно они выстрелили, но я не могу сказать, что россияне прям повально фанатеют от турецких сериалов. Если вспомним популярные бразильские сериалы, которые показывали в 90-е, люди же не поехали за любовью туда. Это звучит странно. Это как запрещать восточные сказки типа "Аладдина", ссылаясь на то, что уедут в Турцию или еще куда-то, что это все от лукавого», - объяснил он.



В свою очередь киноаналитик Евгений Попов в интервью НСН также «заступился» за турецкие сериалы.