Вышел тизер нового "Чужого"

Опубликован новый экшн-тизер очередного фильма вселенной Чужого - это научно-фантастический хоррор с подзаголовком "Ромул" (Alien: Romulus).

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Действие "Ромула" развернется между событиями первого и второго фильмов линейки и сосредоточится на группе молодых космических колонистов, попавших в фатальные неприятности на заброшенной станции.

Режиссер и соавтор сценария - Феде Альварес. Ридли Скотт и Уолтер Хилл - сопродюсеры. Актерский каст: Изабела Мерсед, Кейли Спейни, Арчи Рено, Дэвид Джонссон Фрэй, Эйлин Ву, Спайк Ферн.

В кино - 16 августа.