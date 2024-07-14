Сборы франшизы «Гадкий я» превысили $ 5 млрд

По итогам вторых выходных сборы мультфильма «Гадкий я 4» преодолели отметку в $ 400 млн. Четвёртая часть знаменитой серии уже окупилась и начала приносить создателям прибыль — бюджет ленты оценивается примерно в $ 100 млн.

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Таким образом, франшиза студии Illumination официально перешла порог в $ 5 млрд сборов. В неё входят не только четыре части знаменитой серии мультфильмов, но и культовые «Миньоны» — третья часть истории о маленьких помощниках Грю выйдет в 2027 году.

«Гадкий я 4» рассказывает, как главный герой вынужден столкнуться с новыми врагами, угрожающими всему человечеству. Однако самым сложным для Грю станет воспитание родного сына, который с младенчества уж слишком сильно напоминает своего отца.