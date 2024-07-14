Сборы «Головоломки 2» превысили $ 1,35 млрд

По итогам месяца проката сборы мультфильма «Головоломка 2» превысили отметку в $ 1,35 млрд. Новая работа Pixar ранее уже обошла в прокате «Холодное сердце» и заняла третью строчку в списке самых кассовых мультфильмов в истории.

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Сейчас «Головоломка 2» вплотную приблизилась к показателям «Братьев Супер Марио в кино» — лента обойдёт работу Illumination уже на следующей неделе.

«Головоломка 2» рассказывает о подростковом периоде главной героини Райли Андерсон. К Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавятся новые эмоции: Тревожность, Зависть, Скука и Смущение. Премьера ленты состоялась 14 июня.