«Покажи мне Луну» со Скарлетт Йоханссон сурово проваливается в прокате

Скарлетт Йоханссон и Ченнинг Татум, снявшиеся в драме «Покажи мне Луну», в своих резюме могут пометить этот проект, как чудовищный провал. После первого уикенда у фильма лишь $10 млн. Это неплохо для жанра, в котором он представлен, но очень плохо для $100 млн бюджета.

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Надо оговориться, что это лишь домашние сборы. Однако их ничтожность свидетельствует об отсутствии интереса к проекту, что скорее всего, продублируется и в международном прокате.

Аналитики, правда, предполагают, что фильм способен продемонстрировать выносливость, так как рассчитан на аудиторию 45+, а эта демографическая группа не всегда спешит увидеть новинки в первые выходные.

Убыточность «Покажи мне Луну» не обязательно расстроит главного инвестора – Apple Original Films. Технологический гигант уже неоднократно демонстрировал готовность вкладываться в дорогие, но представительские проекты, которые в первую очередь предназначены для стриминга Apple TV+. А кинотеатральный прокат у яблочников расценивается, как дополнительная реклама, повышающая популярность, перед запуском на стриминге.

Действия картины происходят в 1960-х годах во время космической гонки. Йоханссон играет роль руководителя отдела маркетинга, которую нанимает НАСА. Американцы собираются покорять Луну, но не уверены в успех миссии. Если она закончится провалом, то остальной мир об этом узнать не должен. Для этого героиня Йоханссон заранее, в обстановки полной секретности, должна снять фальшивую высадку для предъявления общественности. Ченнинг Татум играет сотрудника НАСА, который приударяет за маркетологом и помогает ей в реализации задач.