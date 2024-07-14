В мультфильме «Симпсоны» нашли предсказание о покушении на Трампа

Пользователи социальных сетей заявили, что популярный американский мультсериал «Симпсоны» предсказал покушение на кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом стало известно в воскресенье, 14 июля.

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Пользователь X (бывший Twitter) рассказал, что в одном из эпизодов была показана удачная попытка покушения на Трампа. Он поделился кадрами из «Симпсонов», на которых кандидат в президенты США лежит в гробу. Позже выяснилось, что серия с покушением на бывшего главу Белого дома в мультсериале действительно была. Однако кадры с его похоронами оказались подделкой.

В автомобиле Томаса Крукса, подозреваемого в покушении на Трампа, обнаружили взрывные устройства.

Покушение на бывшего президента США было совершено вечером в субботу, 13 июля, во время его выступления в Батлере, штат Пенсильвания. Политик получил ранение уха, но выжил. Тем не менее один человек погиб и еще два были ранены. Злоумышленник также был ликвидирован. «Вечерняя Москва» собрала главные подробности произошедшего и первую реакцию мира на событие.

Эксперты обратили внимание на несколько странностей в ходе анализа покушения. Они подметили, что Крукс выпустил пять пуль с довольно короткой дистанции, но лишь две из них попали по людям.