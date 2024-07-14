Донцова назвала важный ингредиент для хорошей экранизации русской классики

Экранизации русской классики могут быть прекрасны, если там сохранена авторская мысль, заявила в беседе с корреспондентом NEWS.ru на фестивале VK Fest известная писательница Дарья Донцова . При этом она напомнила, что киновоплощение книги и само произведение — это разные виды искусства и у них разные авторы.

Но если основная авторская мысль сохраняется, то да — это прекрасно. Бывают очень хорошие работы, бывают мало удачные работы актерские. Но это тоже опыт, — ответила она.



Донцова пояснила, что кино — это всегда видение режиссера и оператора. При этом, по ее словам, от чтения книги человек получает собственные эмоции, которые могут не совпадать с мнением авторов экранизаций.

Ранее Донцова рассказала, что не ждет вдохновения для того, чтобы начать писать очередной детектив. По ее словам, писательство — это работа.

В мае президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор составил список книг, которые, по его мнению, должна читать молодежь. Он опубликовал свои рекомендации в соцсетях, в список вошли такие произведения русской литературы как «Тарас Бульба» Николая Гоголя, «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «Война и мир», «Церковь и государство», «В чем моя вера?» и «Царство Божие внутри вас» Льва Толстого.