Сергей Бурунов высказался о продолжении сериала «Слово пацана»

В недавней беседе с изданием News.ru актёр Сергей Бурунов прокомментировал вопрос о втором сезоне сериала «Слово пацана». Артист не видит смысла выпускать продолжение шоу, поскольку он считает его законченным.

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По мнению Бурунова, если развивать хронологию дальше, будет уже «Бригада», а не казанский феномен в период с 1986 по 1989 годы.