$87.74-0.2595.76+0.08
Войти в почту

«Не вижу смысла»: Сергей Бурунов — о продолжении сериала «Слово пацана»

В недавней беседе с изданием News.ru актёр Сергей Бурунов прокомментировал вопрос о втором сезоне сериала «Слово пацана». Артист не видит смысла выпускать продолжение шоу, поскольку он считает его законченным.

Сергей Бурунов высказался о продолжении сериала «Слово пацана»
© Чемпионат.com

По мнению Бурунова, если развивать хронологию дальше, будет уже «Бригада», а не казанский феномен в период с 1986 по 1989 годы.

"Ну, это вопрос не ко мне, но, честно, не хотел бы, поскольку история «Слова пацана» затрагивает конкретный исторический факт, посвященный казанскому феномену, и определенный отрезок времени с 1986 по 1989 год. Дальше уже «Бригада». Поэтому не вижу смысла".
Фильмы и сериалы
Сергей Бурунов
Российские актеры
Российские сериалы
2