Юлия Чичерина поучаствовала в фильме об участии бывших заключенных на СВО

Рок-певица из Екатеринбурга Юлия Чичерина стала героем телевизионного фильма о том, как воюют бывшие заключенные в штурмовых ротах на СВО. Об этом она сообщила у себя в telegram-канале.

«Люди, когда понюхают пороха, походят рядом со смертью, совсем другими становятся. Ведь Господь милостив, каждому дает шанс, в любом возрасте ты можешь раскаяться и исправиться. Так что все на фронт отмываться», — говорит Чичерина в отрезке фильма корреспондента телеканала «Россия» Александра Рогаткина.



Также диктор в ней говорит, что певица не знала о том, перед какими солдатами будет петь. Для нее, по заявлению Рогаткина, все — русские солдаты и факт судимости не имеет значения. Сама телевизионная картина называется «Шторм V Zаконе» и должна выйти в эфир 20-21 июля на «Россия 24».

Ранее URA.RU рассказывало о концерте Юлии Чичериной перед бойцами Специальной Военной Операции на Украине, где она спела «Мой рок-н-ролл», которую обычно исполняет с группой «Би-2» (солист Егор Бортник внесен Минюстом РФ в список иноагентов). То выступление было ответом на «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой.