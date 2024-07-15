Аналитики опубликовали рейтинг хитов кинопроката за минувшие выходные

Комедия Василия Свиридова «Не одна дома» стала популярным хитом кинопроката в России и странах СНГ, заработав за прошедшие выходные 43,7 миллиона рублей. Данные о кассовых сборах предоставлены порталом kinobusiness.com за период с 11 по 14 июля.

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Сюжет фильма рассказывает о школьнице Маше Хаметовой, оставшейся одной дома, когда ее родители уезжают в командировку. Няней девочки становится мошенница, которую Маше предстоит разоблачить, используя все доступные гаджеты и даже нейросети. В картине снялись Алексей Маклаков, Милана Хаметова, Давид Манукян (Dava), Равшана Куркова, Алексей Маклаков, Юлиана Михневич, Александр Головин и другие.

На втором месте оказался мультфильм «Большое путешествие: вокруг света» Василия Ровенского, заработавший 20,8 миллиона рублей. Сюжет фильма рассказывает о медведе Мик-Мике, отправившемся в кругосветное путешествие в компании друзей.

Третью строчку рейтинга занял фильм ужасов «Астрал: ночной кошмар», собравший 19 миллионов рублей. Он повествует о студенте Респати, обнаружившем свою способность проникать в чужие сновидения.

Мультфильм «Гадкий я — 4» Криса Рено и Патрика Делажа стал лидером кинопроката в странах СНГ, заработав 53,8 миллиона рублей. Второе место в рейтинге кинопроката в странах СНГ без учета России и Белоруссии занял мультфильм «Головоломка-2» Келси Манна, собравший 24,8 миллиона рублей.