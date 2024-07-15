Фанаты не угадали, кого именно в «Капитане Америка 4» играет Джанкарло Эспозито

Джанкарло Эспозито стал одним из актёров, сыгравших в новой части «Капитана Америка». Несмотря на это, фанаты всё ещё не угадали, образ какого персонажа достался актёру. Об этом Эспозито рассказал сам.

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Фанаты думали, что Джанкарло достанется роль Нормана Озборна или Доктора Дума. Однако его образ в ленте по Капитана Америка сильно отличается от этих двух героев.

«Дивный новый мир» станет мягкой перезагрузкой серии фильмов о Капитане Америка. Роль главного представителя Мстителей досталась Сэму Уилсону — теперь перед ним стоит задача защитить весь мир от новой напасти. В этом деле ему поможет президент США Таддеус «Громовержец» Росс, которого сыграл знаменитый Харрисон Форд

Новая часть «Капитана Америка» выйдет 14 февраля 2025 года. В ленте снялись Энтони Маки, Харрисон Форд, Лив Тайлер и другие.