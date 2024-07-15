В Ессентуках подвели итоги фестиваля детского кино «Хрустальный источникъ»

На Кавминводах 13 июля прошло торжественное закрытие кинофестиваля детского кино «Хрустальный источникъ». Гран-при получила детская команда из Ессентуков.

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На протяжении всего фестиваля девять детских команд из Ессентуков, Ставрополя, Донецка, Москвы и Каспийска на базе «Кинокампуса» снимали свои короткометражные картины на тему «Герой и время».

Гран-при за лучший фильм получила картина «Четвертое желание» режиссера Миланы Кухаренко из команды города Ессентуки. За лучшую режиссуру наградили Тамерлана Ибрагимова, в номинации победила лента «Цена любви» команды из Каспийска.

Лучшим сценарием признали «Счастье в простом» режиссера Вероники Исагуловой из Ессентуков. За женскую роль в фильме «Майя» награду также получила участница из Ессентуков, актриса Мария Куранова.

Лучшим исполнителем мужской роли в картине «Потерянное время» признали Семена Дылевского из Москвы. В номинации «Лучшая эпизодическая роль» победила Моника Карстен, она сыграла в ленте «Счастье в простом» команды Ессентуков. Лучшим актерским ансамблем признали коллектив из Москвы в фильме «Потерянное время» режиссера Виты Прокопенко.

В дни фестиваля также прошел конкурс полнометражного кино, показы которого состоялись в кинозалах Ессентуков. Гран-при за лучшую картину получил «Белек» режиссера Дальмиры Тилепбергеновой, она также удостоилась награды как лучший сценарист. Награду за режиссерскую работу получил Владимир Котт за ленту «Обе две». Оператора Максима Чиркова наградили за работу над фильмом «Голова-жестянка». За лучшее исполнение женской роли приз получила Таисия Каменина, сыгравшая в ленте «Обе две». За мужскую роль награду получил Борис Дейков из фильма «Каждый мечтает о собаке». Приз прессы достался режиссеру Ивану Капитонову за картинку «Голова-жестянка».

Во время церемонии закрытия Народному артисту России Александру Галибину вручили золотую медаль фестиваля «За вклад в детское кино». На сцене выступили творческие коллективы и воспитанники мастерской заслуженного артиста России, Президента кинофестиваля Эвклида Кюрдзидиса.

О фестивале

Фестиваль детского кино «Хрустальный источникъ» прошел в городе-курорте Ессентуки во второй раз. В 2024 году участие в конкурсной программе приняли девять команд детей в возрасте от 7 до 17 лет. В этом году на фестиваль приехали больше 250 детей из Ставропольского края, Дагестана, Москвы, Омска, Екатеринбурга, а также художественный руководитель детской кинотеатральной школы из Дании Татьяна Дербенева.

По данным организаторов, церемонию открытия кинофестиваля посетили более 5000 человек, летние кинопоказы под открытым небом — больше 2500 зрителей, открытые мастер-классы — более 1500 человек. На протяжении восьми дней работы форума проходили открытые мастер-классы, кинопоказы, вернисаж молодых художников «Герой и время» и мероприятия программы «День в музее».

Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Портал «Это Кавказ» выступил генеральным информационным партнером мероприятия.