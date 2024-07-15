Дайверы снимут фильм о военной навигации на Ладоге во время блокады Ленинграда

Дайверы орловского клуба подводного плавания "Диво" планируют до середины сентября презентовать документальный фильм "Черные глубины Ладоги. Экспедиция памяти", который расскажет о военной навигации на водоеме во время блокады Ленинграда в сентябре 1941 года. В рамках экспедиции для съемки ленты дайверам с помощью гидролокатора удалось обнаружить затонувший объект, внешне напоминающий баржу времен Великой Отечественной войны, рассказал ТАСС участник клуба Станислав Трофимов.

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"В Ладожском озере началась экспедиция по съемке документального фильма "Черные глубины Ладоги. Экспедиция памяти". Основой для картины станут трагические страницы военной навигации на Ладожском озере во время блокады Ленинграда в сентябре 1941 года. <…> Мы попытаемся ответить на вопросы: что же действительно произошло на Ладоге в сентябре 1941 года, почему погибали баржи, груз которых был так важен для героической обороны Ленинграда и отчасти мог изменить положение на фронте", - сказал Трофимов, добавив, что проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).



По словам генерального директора ПФКИ Романа Карманова, использование современных технологий при съемке фильма поможет привлечь молодых зрителей.

"Кто и как обеспечивал работу этой дороги (Дорога жизни - прим. ТАСС), технические особенности движения по льду, сопутствующие опасности, способы защиты от стихии и вражеских авианалетов - все это найдет отражение в документальном фильме, который будет создан на грантовые средства", - приводит слова Карманова пресс-служба клуба подводного плавания "Диво".



В документальный фильм войдут данные гидролокатора бокового обзора, трехмерные модели находок, схемы движения кораблей по Ладоге, анимированные карты. Уточняется, что презентация фильма запланирована на середину сентября.

Сценарист и режиссер картины Игорь Свеженцев отметил, что зрители смогут почувствовать себя на месте событий, посреди Ладоги в тревожной обстановке поиска.

"Все мы знаем Дорогу жизни по замерзшей Ладоге, но была и не менее, а может быть, и более опасная водная дорога. Это малоизвестные страницы блокадного дневника. Наша задача их приоткрыть. Это погружение не только в толщу вод Ладоги, но и в нашу историю", - рассказал он.



В ходе экспедиции по съемке фильма дайверы с помощью гидролокатора обнаружили на глубине 16-18 м затонувший объект длиной около 55 м и шириной 14-16 м, который внешне напоминает баржу времен Великой Отечественной войны. Учитывая место обнаружения находки, тип судна и его характеристики, исследователи предположили, что это одна из затонувших в сентябре 1941 года барж. Дайверы проведут исследования, подводные и надводные видеосъемки. Находка поможет пересмотреть исторические события и уже известные факты.