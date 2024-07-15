Юные актеры снялись в фильме к юбилею Павловского Посада

В Павловском Посаде завершили съемки детского фильма к юбилею города, сейчас начинается постпроизводство.

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Съемками занимался телеканал «Радуга». Зрителям обещают новых героев, оригинальный сценарий и душевную музыку. Кроме этого, в этом фильме на ряду с детьми снялись профессиональные актеры.

Каков сюжет фильма, пока не раскрывается, но известно, что главные герои будут путешествовать и узнать много интересного из истории Павловского Посада.

Первый фильм-сказку «Волшебный платок» показали 1 марта, и он уже стал участником нескольких кинофестивалей. На XI Всероссийском кинофестивале «Белая Птица» картина победила в номинации «Лучший фильм для детей и подростков». Скоро ее покажут в Казахстане как участника конкурса туристских видеороликов «Диво мира».