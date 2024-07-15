В Нижнем Новгороде прошла премьера фильма Алены Званцовой "Ячейка общества"

В Нижнем Новгороде сейчас проходит Горький Fest. В основном конкурсе кинофестиваля состоялся премьерный показ нового фильма "Ячейка общества" Алены Званцовой - она в картине и режиссер, и автор сценария.

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Фильм, словно скроен специально для Года семьи. Но не как пафосные конъюнктурные в плохом смысле слова проекты, но как негромкое по форме авторское высказывание, причем о молодых, новых тридцатилетних. История могла бы быть и пьесой, показанной в театре, но получилось кино.

Званцова продолжает исследовать семейную тему после таких своих работ, как "Частица Вселенной", "Никто не узнает", "Норвег" и других. Главные герои словно живут в мире современного конструктора судеб: Кирилл (Кузьма Котрелев) - айтишник, Саша (Анастасия Красовская) - домохозяйка. В просторной квартире (сами заработали на нее) воспитывают маленькую дочку Варю (Герда Пугачева). Счастливы, все - как в рекламе. Все, что в кадре, хочется купить или хотя бы потрогать. Взять на вооружение для создание быта новой молодой семьи - ячейки общества. Особенно привлекает образ, который создан дизайнерами для мамы Александры - футболки, уютные брюки - и домашние, и уличные, вязанные пальто, шапочки (да, Саша вяжет), белые модные высокие сапоги на толстой подошве, когда потеплее - лоферы. Типичная современная городская девушка. Такая сидит в кофейне с ноутбуком, гуляет по модным кластерам и набережным, заходит в атмосферные кафе... И кофе пьет не обычный, а какой-нибудь на миндальном или кокосовом молочке.

Да, такой кофе и возникает. Только мятный, со специфическим вкусом. Его предлагает Саше новый знакомый Глеб (Семен Шкаликов). Папа одной из девочек в детском саду, куда отправилась, по достижении своего шестилетия, Варя. Для Саши расстаться с дочкой хотя бы на час - катастрофа, ведь все эти годы она была в декрете и мало с кем общалась, кроме своей семьи. У Саши появляется свободное время, она пытается устроиться на работу - хочет покинуть привычный домашний мир. Но у нее не получается. И непонятно, кому больше нужно социализироваться, учиться общаться - маленькой Варе или ее маме. И кто в этой ситуации больше похож на маленького ребенка.

Анастасия Красовская очень точно играет 26-летнюю девушку, на которую впервые за долгое время кто-то, кроме мужа, обратил внимание. Впечатление, что она даже не слышит, что говорит ей Глеб - просто вслушивается в звуки мужского голоса, который не принадлежит Кириллу. Она словно исследует новый незнакомый мир или - точнее - знакомится с тем миром, который изменился, пока она принадлежала мужу и ребенку. Глеб же то, что на него внимательно смотрит красивая молодая женщина, воспринимает однозначно: вначале будет флирт, потом - роман. Тем более, что сам он недавно развелся с женой.

Кузьма Котрелев играет на нюансах. Горький изгиб рта - когда понимает, что с женой что-то не так. Остекленевший взгляд. Раздуваются ноздри... В момент, когда происходит то, что происходит - разрушиться может не только молодая семья. Рушится весь тщательно выстроенный до этого конструкторный мир фильма. Чувства и эмоции - те же, что были в древнем мире, и в средневековье, в любом климате, в любой стране.... Для мужчины - посягают на его добычу, на его женщину, а значит, и на ребенка. Он должен драться и защищать. Победить соперника - иначе не бывает.

Но Кирилл - айтишник, немного метросексуал, постоянно нервничает - деталь: руки зудят от экземы. При этом - хороший человек и верный семьянин. И Званцова не устраивает в картине битву эмоций и кухонной посуды. Ее молодые герои сами пугаются того, что происходит, и не знают как с этим жить дальше. Тихое горе, напополам с нежностью, интеллигентный процесс познания мира...

Герда Пугачева в этой картине переигрывает всех. Ее малышка Варя - точное эмоциональное отражение всех семейных перипетий. Девочка с большим сердцем, она чувствует как взрослый мудрый человек и словно берет на себя вину за разлад между папой и мамой - так делают многие дети. Треугольник любовный, треугольник семейный пересекаются острыми гранями, которые ранят всех. И непонятно, к чему это приведет. Чувства - как оборванные нитки на модном полупальто у Саши: то ли оборвутся, то ли удержатся...

Когда смотришь фильм, не покидает ощущение, что его сняла не опытный и титулованный сценарист и режиссер, а та, которой самой 30 лет. Нигина Сайфуллаева, Яна Климова-Юсупова, Оксана Карас смотрелись бы в титрах более логично. Это не про уровень сейчас речь, а про понимание чувств своих героев и кинематографического и человеческого осязания их мира. И лишь в одном моменте прорывается осознание - автор - постарше, и то ли вспоминает себя в этом возрасте, то ли пытается понять нынешнее поколение.

Песня Сергея Таюшева и Татьяны Рузавиной о дороге добра из знаменитого советского мультфильма о Маленьком Муке словно транслирует передачу опыта от одного поколения друг другу. При том, что муки у всех - не маленькие, простите за каламбур. Проблемы одни и те же, и трудно сохранить, удержать те чувства, которые и должны быть в настоящей любящей семье.

Сломать и развестись легко, тем более, что чем дальше развивается прогресс, тем легче выжить одиночкам. И невольно при просмотре фильма "Ячейка общества" вспоминается старый анекдот про двух стариков, которых спросили о том, как им удалось столько лет прожить вместе и сохранить семью. Ответ был таков: "Мы принадлежим к старому поколению и привыкли сломанные вещи чинить, а не выбрасывать". Смогут ли Саша, Кирилл и Варя починить то, что сломалось - основной вопрос нового фильма Алены Званцовой.