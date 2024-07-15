После 26 лет с момента премьеры «Титаника» зрители нашли новые киноляпы

После 26 лет с момента премьеры известного фильма "Титаник" режиссера Джеймса Кэмерона зрители обнаружили несколько ошибок. Хотя фильм вошел в историю кинематографа как шедевр, создатель, будучи перфекционистом, допустил некоторые неточности.

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Возможно, ошибки связаны с жесткими сроками производства, установленными студией 20th Century Fox Film Corporation. Первая ошибка касается портрета героини, исполненной Кейт Уинслет. Исследователи позднее обнаружили оригинал портрета на дне океана, который значительно отличался от того, что писал Джек. Вторая ошибка связана с подтяжками героя, сыгранного Леонардо Ди Каприо. В одной сцене он носит брюки и свободную рубашку, удерживаемые подтяжками, но в следующем кадре подтяжек уже нет.

Третья ошибка касается украшения на шее Розы. В одной сцене у нее есть кулон, а в другой он исчезает. Четвертая ошибка связана со сценой с топором, где после разбивания стекла все осколки вдруг возвращаются на место. Последняя ошибка касается самого корабля: при выходе жениха Розы из автомобиля видны строительные леса, что указывает на использование недостроенного макета корабля для съемок.