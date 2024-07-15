Опубликован трейлер сериал «Она такая классная» со звездой «Слова пацана»

Онлайн-кинотеатр Kion опубликовал новый трейлер сериала «Она такая классная». Комедийное шоу стартует уже 1 августа, в первый сезон войдёт восемь серий.

© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале kionru. Права на видео принадлежат Kion.

Сериал расскажет историю обаятельного раздолбая Артёма, который живёт по соседству с Лёней — 18-летним парнем, страдающим от расстройства аутистического спектра. Однажды молодой человек видит на экране компьютера ролик с красивой девушкой, в которую сразу и безоговорочно влюбляется. Лёня требует срочно поехать вместе в Санкт-Петербург и найти актрису — что новые друзья и делают.

Главные роли в сериале сыграли Лев Зулькарнаев (Зима из «Слова пацана») и Денис Прытков («Онегин», «Беспринципные»).