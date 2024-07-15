В индустрии предложили обязать кинотеатры платить за показ иностранных фильмов

В России нужен закон, который обязывает кинотеатры выплачивать определённые суммы за показ иностранного контента, заявил НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

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Если в России примут аналог белорусского закона о показе фильмов из недружественных стран, то больше не будет ситуаций, когда сборы неофициального проката превышают официальный. Об этом НСН заявил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

Согласно данным kinobusiness.com, в России впервые за долгое время сборы в рамках неофициального кинопроката превысили официальный. Это случилось в субботу, 13 июля, и связано с выходом мультфильма «Гадкий я 4», который не должен был показываться в России. Воронков отметил, что эта информация кажется ему сомнительной.

«Не понимаю, откуда берутся подобные данные. С учетом того, что предсеансовое обслуживание пользователей происходит не более чем в 25% кинотеатров в стране», - заявил он.



По мнению Воронкова, в России надо принять закон, который обязывает кинотеатры выплачивать определённые суммы за показ иностранного контента.

«Нам надо принять закон, как в Белоруссии. Когда там поняли, что на российском контенте они выживают только зимой, а на иностранном - летом, то еще 1,5 года назад издали закон, который обязывает кинотеатры выплачивать определённые суммы за показ иностранного контента. У нас все предпосылки к данному закону уже есть. У нас уже отработана система по оплате правообладателям из недружественных стран. Осталось сделать небольшой шажок. Тогда все опять у нас пойдет здорово. Не будет вот этих историй с предсеансовым обслуживанием. Исторически летом российское кино не заходило. С учетом того, что мы 4 года отучали людей летом ходить в кино, то сейчас мы просто пожинаем эти плоды и понимаем, что летом идет спад. Неважно, это предсеансовое обслуживание или официальный прокат», - пояснил Воронков.



В начале 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко принял закон, разрешающий в стране показ фильмов, сериалов и музыки из недружественных государств без согласия правообладателя. При этом ему должно выплачиваться вознаграждение - если оно не будет востребовано в течение трёх лет, средства будут перечислены в белорусский бюджет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».