Снимали в Костроме: когда состоится премьера сериала с Дмитрием Нагиевым

Накануне съемки завершились в Санкт-Петербурге.

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Когда состоится премьера сериала “Злые люди”, узнал KOSTROMA.TODAY.

Напомним, его частично снимали в Костроме в июне. Основным местом для съемок стали Нижний Новгород и Нижегородская область. Однако в некоторых сценах использовали костромские ряды.

Как сообщает “Кострома фильм”, 14 июля в Санкт-Петербурге закончились съемки сериала “Злые люди”. Премьера сериала пройдет в 2025 году на канале “НТВ”.

Напомним, в главных ролях снимались Дмитрий Нагиев, Александр Лыков, Олег Гаас, Ян Цапник, Роман Маякин, Роман Мадянов, Ирина Пегова и другие. Кстати, Дмитрия Нагиева запретили фотографировать в Костроме во время съемок под угрозой штрафа в 100 тысяч рублей, но он все равно попал в кадр.

Кстати, в центре сюжета окажется Нижний Новгород 1895 года. Он готовится к крупнейшей ярмарке, которая может улучшить положение Российской империи. Однако в этот момент происходит громкое убийство богатейшего человека — предводителя губернского дворянства. Распутать дело берётся сотрудник нижегородского сыска. Шаг за шагом он сталкивается со злом, выходящим за рамки его понимания. И чтобы его победить, он ставит на кон всё: любовь, честь и даже свою жизнь.