Фильм «Покажи мне Луну» провалился в прокате

По итогам первых выходных романтическая комедия «Покажи мне Луну» со Скарлетт Йоханссон и Ченнингом Татумом заработала в домашнем прокате всего $ 10 млн. В других странах лента заработала ещё $ 9 млн, доведя общую кассу до $ 19 млн.

© Чемпионат.com

Учитывая бюджет картины в $ 100 млн, это провальный старт для Columbia Pictures. В ближайшее время лента вряд ли сможет добраться даже до $ 50 млн и наверняка будет отбивать затраты уже в цифровых сервисах и на ТВ.

«Покажи мне Луну» рассказывает историю, якобы произошедшую во время высадки пилотируемого корабля «Аполлон-11» в 1969 году на Луну. Белый дом приказывает заснять поддельную высадку на спутник Земли в качестве резервной копии. К делу привлекают профессионального маркетолога и менеджера по запуску — между героями возникает роман, который они тщательно скрывают.