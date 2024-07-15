Основатель группы «Звери» снимет полный метр о музыкантах

Режиссер и музыкальный продюсер Александр Войтинский снимет фильм «Все, что тебя касается» о группе «Звери», которую основал в 2001 году вместе с вокалистом Романом Билыком. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости кинопроизводства».

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Отмечается, что продюсером картины станет Максим Рогальский, гендиректор продакшена «Наше кино». Войтинский займет в будущем проекте не только кресло режиссера, но также напишет сценарий к нему. Подробностей фильма пока нет.

Александр Войтинский начинал свою карьеру, снимая рекламные ролики вместе с Тимуром Бекмамбетовым. В 1999 году он вместе с Иваном Шаповаловым создал группу «Тату», а через несколько лет — коллектив «Звери», для которого также снимал клипы. В качестве кинорежиссера Войтинский дебютировал в 2008 году с блокбастером «Черная молния». В его багаже также комедия «Елки», сказка «По щучьему велению», сериал «Очевидное невероятное» и прочее.

Недавно состоялась премьера фильма «Тур с Иванушками» о популярной группе «Иванушки International». В картине снялись Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ольга Сухарева, Роман Курцын и Анна Пескова.

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