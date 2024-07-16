Нелегальные мультфильмы спасают российский кинопрокат

Подавляющее большинство отечественных премьер 2024 года не оправдали ожиданий, если запретить нелегальный показ голливудских блокбастеров, через какое-то время кинотеатры закроются. Об этом НСН заявила главный редактор портала ProfiCinema Нина Ромодановская.

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Сборы в рамках неофициального кинопроката в России впервые за долгое время в субботу, 13 июля, превысили кассу официального кинопроката. По итогам выходных почти 54 млн рублей в СНГ собрал «Гадкий я 4» (в России и Белоруссии прокат неофициальный), еще 25 млн рублей у «Головоломки 2» (также показывается неофициально). При этом комедия «Не одна дома» возглавила официальный российский прокат по итогам первых выходных после премьеры, собрав за четыре дня 43,7 млн рублей. Ромодановская назвала предсказуемой ситуацию, при которой в российском прокате доминируют американские блокбастеры.

«К сожалению, с апреля по декабрь в релизной сетке очень мало фильмов, которые могли бы поддержать российские кинотеатры. Первый квартал текущего года оказался очень удачным, а дальше все пошло по нисходящей. Только “Сто лет тому вперед” оправдал ожидания и собрал порядка 1,5 млрд рублей. Все остальные проекты, на которые надеялись и продюсеры, и кинотеатры, сработали ниже ожиданий. И “Майор Гром: Игра” (550 млн рублей), и «Тур с Иванушками», который должен был стать главным летним релизом компании, а собрал чуть больше 100 млн рублей, и “Непослушники”, заработавшие гораздо ниже ожидаемого. “Пальму 2” перенесли на весну. Остается надеяться из крупного только на “Лунтика. Возвращение домой”, “Домовенка Кузю” и “Возвращение попугая Кеши”. Можно, конечно, еще выделить “Иван Царевич и Серый Волк 6”, “Беляковы в отпуске”, “Огниво”, “Елки”, но это все не миллиардники. Традиционно голливудские студии выпускали свои блокбастеры летом. Сейчас мы видим ту же картину — только что отгремела “Головоломка 2”, и уже пошел “Гадкий я 4”», — сказала Ромодановская.



Вместе с тем, отметила собеседница НСН, попытки переломить ситуацию и расширить прокат российскими фильмами предпринимаются постоянно.

«О необходимости равномерно в течение года выпускать крупные релизы постоянно в последнее время говорят и в Минкульте, и в Фонде кино. Думаю, отечественные продюсеры так и поступали бы, если бы эти фильмы у них были. Их просто физически нет. Все ударно вышло практически в первом квартале, следующим ударным периодом будет четвертый квартал. А весна-лето провисли», — добавила она.



В заключение Ромодановская отметила, что у российских кинотеатров нет другого выхода, кроме как обращаться к неофициальному показу.

«Принципиально не работают с нелегальным контентом Объединенная киносеть “Формула Кино / Синема Парк” и “КАРО”. Остальные кинотеатры так или иначе работают в отсутствии крупных российских релизов. Конечно, можно запретить нелегальный показ, но тогда надо отдавать себе отчет в том, что, по сути, это все равно, что запретить кинотеатры. Пока у российских продюсеров не будет достаточного количества контента для того, чтобы обеспечивать кинотеатры бесперебойной работой в течение всего года, говорить об отказе от нелегальных показов еще очень рано», — подытожила она.



Ранее комедия Василия Свиридова «Не одна дома» возглавила кинопрокат в России и странах СНГ за 11-14 июля.