Герои, злодеи и чудеса: топ-3 шедевра отечественного фэнтези

Отличительной чертой этих проектов является юмор, понятный аудитории любого возраста. Добрые, смешные шутки и безоговорочная победа добра над злом — именно то, из-за чего интерес к отечественному фэнтези растёт год от года.

© кадр из фильма

Киноиндустрия шагает вперёд, новые технологии позволяют воплощать на экране не только повседневную реальность, но и другие миры, полные магии и волшебства. Эти проекты одинаково интересны и детям, и взрослым, поэтому им часто присваивают статус семейного кино. В нашей подборке — самые увлекательные из них:

Это трилогия по мотивам русских сказок и былин уверенно держится в десятке лучших российских фильмов. Главный герой Иван, будучи взрослым, узнаёт о том, что он — потомок великого Ильи Муромца. Всё бы хорошо, да только Иван — обычный современный молодой человек, телезвезда и маг. Спасаясь от разгневанных знакомых одной из своих клиенток, молодой человек внезапно попадает в сказочный мир, Где обитают Баба-Яга, Кощей и прочие знакомые всем с детства персонажи. С их помощью или вопреки их козням Ваня должен достать меч-кладенец, которая поможет ему вернуться, в свою реальность. Фильм вызвал такой интерес у публики, что последовали ещё две части: «Последний богатырь: Корень зла» и «Последний богатырь: Посланник тьмы».

"Сергий против нечисти"

Это уже не полнометражный фильм, а комедийный сериал, которым можно наслаждаться как по телевидению, так и на платформе Kion. Главный герой Сергий — бывший священник. Он отстранён от службы в церкви и теперь борется с нечистой силой. На его пути неожиданно появляется помощница Катя Земцова. Сейчас она — капитан уголовного розыска, но помимо множества рабочих дел занимается ещё и тем, что касается лично её. В 12 лет девочка потеряла родителей, до сих пор она занимается их поисками, частью которых также становится борьба с нечистью.

"Волшебный участок"

Ещё один фэнтези-сериал, премьера которого год назад состоялась в онлайн-кинотеатре Okko, а в начале этого года проект увидели и зрители телеканала ТНТ. Главный герой сериала — полицейский Лёха. Он работает не где-нибудь, а в ОБСП (Отделе по Борьбе со Сказочными Преступлениями). Задача Лёхи состоит в раскрытии преступлений, совершённых сказочными героями. Практически каждый эпизод сериала назван именем сказочного персонажа, что лишь добавляет атмосферности проекту ("Кощей", "Горыныч", "Жар-птица" и т.д.).