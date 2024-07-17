Эксперты озвучили планы по экранизации сказок

Основной темой VIII фестиваля нового российского кино "Горький fest" (президент фестиваля - народный артист РФ, актер, режиссер, продюсер Михаил Пореченков), который проходит в Нижегородской области с 12 по 18 июля, стали сказки.

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Решение очень остроумное и своевременное, тем более что сказок в российском кино сейчас около 50 - все они выходят с 2023 по 2027 год. Хотя когда обозреватель "РГ" делала первый материал в такой тенденции менее года назад, сказок насчитывалось всего 15. По материалам этой статьи каждый может составить себе список сказок для просмотра и понять, что же рассказывают о сказочном киноявлении в Нижнем профессионалы киноиндустрии и чем это может быть полезно зрителям.

"Сказка: вчера и сегодня"

Экранизации русских народных сказок разных лет отобраны программным директором "Горький fest" Андреем Апостоловым. И это дает возможность сравнить, как эти произведения видели кинематографисты много лет назад и как они воспринимаются сейчас.

Фильмы: "По щучьему велению" Александра Роу (1938) и Александра Войтинского (2023), "Летучий корабль" Гарри Бардина (1979) и Ильи Учителя (2024), "Конек-Горбунок" Александра Роу (1941) и Олега Погодина (2021), "Бременские музыканты" Инессы Ковалевской (1969) и Алексея Нужного (2024).

"Герои нашего времени. Яга и Кощей"

Оба сказочных персонажа стали особенно популярны в кино в последние годы. "РГ" даже выпускала полосу, посвященную шестерке новейших Бабок Ежек российского кино. Почему именно Яга и Кощей стали героями нашего времени? Какие фильмы про них смотреть? Рекомендации? "Яга и книга заклинаний" Владимира Сакова (2023), "Баба Яга спасает мир" Карена Захарова, "Кощей. Начало" Андрея Колпина (2021), "Кощей. Похититель невест" Романа Артемьева (2022), "Последний богатырь" (2017), "Последний богатырь. Корень зла" (2020) и "Последний богатырь. Посланник тьмы" (2021) Дмитрия Дьяченко, а также "Яга. Кошмар темного леса" Святослава Подгаевского (2020).

"Взрослые сказки"

Как отмечает Андрей Апостолов, взрослые сказки - это фильмы, в которых присутствуют сказочные мотивы, образы и приемы, но это совсем не привычные сказки для детей. О чем говорит программный директор? О каких картинах? "Слезы капали" Георгия Данелии (1982), "Сказка странствий" Александра Митты (1983), "Парад планет" Вадима Абдрашитова (1984), "Город Зеро" Карена Шахназарова (1988), "Кукушка" Александра Рогожкина (2002), "Китобой" Филиппа Юрьева (2020), "Велга" Анастасии Нечаевой (2022), "Подельники" Евгения Григорьева (2021), "Сказка для старых" Романа Михайлова (2022), "Мастер и Маргарита" Михаила Локшина (2024), "Брат" (1997) и "Брат 2" (2000) Алексея Балабанова, "Сказки Гофмана" Тины Баркалая (2024), "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" Александра Ханта (2017), "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" Андрея Кончаловского (2014), "Экспресс" Руслана Братова (2022), "Отцы" Юрия Мокиенко (2023), "Фрау" Любови Мульменко (2023) и "Чувства Анны" Анны Меликян (2023).

Три новейшие сказки, о которых пойдет речь на фестивале

"Горыныч"

Режиссер Дмитрий Хонин.

В центре сюжета - старший лейтенант ВМФ Алексей Алехин, который, однажды опустившись в батискафе на дно морское, оказывается в странной подводной пещере, служащей порталом в сказочный мир. В этом новом незнакомом для Лехи месте он встречается с маленьким драконом, оставшимся без мамы. Герой невольно становится дракончику опекуном и другом и дает малышу имя Горыныч. Так начинается сказка...

В главных ролях: Александр Петров, Виктория Агалакова, Сергей Маковецкий, Алексей Филимонов, Роман Курцын и другие.

"Снегурочка"

Будущая сказка молодого режиссера Ольги Добромысловой отсылает к пьесе Александра Островского "Снегурочка". По сюжету главные герои Женя и Маша разводятся. И вдруг из слепленного ими накануне снеговика неожиданно появляется девочка. Тонкая, прозрачная, точно сделанная изо льда. Герои решают приютить девочку у себя. И их ледяные сердца растапливаются.

"Ворожея"

Это сказка, основанная на славянском фольклоре. Как обещают, зрителей ждет фэнтези о магии, любви и борьбе с нечистью в лучших традициях нашего доброго старого кино. По сюжету героиня фильма юная Василиса, чтобы спасти своих родителей, отправляется в опасное путешествие в самое сердце дремучего леса... В ролях: Николай Наумов, Анна Ковальчук, Катерина Суворова, Алексей Воробьев, Анастасия Мельникова и другие.

Прямая речь

Говорят новые "сказочники"

Александр Архипов, главный редактор компании СТВ, автор сценария новых фильмов "По щучьему велению", "Горыныч", "Огниво":

"К массовому сказкостроению отношусь хорошо. Во-первых, в этом жанре большинство кинематографистов идет наощупь, а статистика того, что работает, а что нет - нужна. Я, например, не очень верю, что в формуле успеха обязательно должен присутствовать раскрученный советский сказочный бренд, с опорой на уже существующую советскую киноклассику или литературную основу - популярность "Последнего богатыря" подтверждает это. Во-вторых, никто не отменял селекцию - чтобы получить пять классных киносказок, надо, чтобы было снято пятьдесят. Кроме того, смею надеяться, возросшая конкуренция на этом поле заставит коллег смелее экспериментировать с поджанрами - очевидно, что кто-то будет двигаться в сторону музыкальной сказки, а кто-то в в темное фэнтези, или наоборот, в ироническое. Еще только тронут большой пласт советских сказочных повестей - Кир Булычев, Евгений Велтистов. Это тоже вполне такое самостоятельное ответление, которое не базируется на русском фольклоре. Перефразируя Сергея Михалкова, можно сказать: "Сказки разные нужны, сказки всякие важны"!



Юлия Иванова, генеральный продюсер компании "Марс Медиа Энтертейнтмент", новые сказки "Хозяйка Медной горы", "Аленький цветочек", "Варвара-Краса", "Доктор Айболит", "Руслан и Людмила" (все - в производстве):