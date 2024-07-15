Стало известно о съемках сериала про культовую российскую рэп-группу

Режиссер Валерий Переверзев планирует снять сериал о российской рэп-группе Centr, рассказал один из ее участников рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев). В беседе с NEWS.ru исполнитель отметил, что бывшим участникам коллектива поступило предложение о съемках кинокартины. По его словам, рэперам есть что рассказать, поэтому они согласились.

Нам поступило предложение от кинокомпании режиссера Валерия Переверзева, мы согласились. Почему бы не экранизировать нашу историю? Мы много сделали для хип-хопа в нашей стране. Есть что рассказать, людям есть что посмотреть, — пояснил Птаха.



По словам музыканта, у людей есть интерес к истории группы, они часто обращаются с вопросами. Он выразил уверенность, что сериал удастся. Птаха также отметил, что Переверзев выбрал интересный формат для будущей работы.

У людей есть интерес, они задают вопросы. Мы решили это сделать, почему нет? Будет круто, я думаю, потому что формат, в котором Валерий хочет сделать сериал, это очень-очень, — заключил рэпер.



Актер Сергей Бурунов ранее выступил против продолжения съемок сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Таким образом он ответил на вопрос, хотел бы сам увидеть второй сезон кинокартины. По словам Бурунова, «Слово пацана» затрагивает конкретный исторический факт и промежуток времени, а «дальше уже „Бригада“».