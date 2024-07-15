Зрители нашли несколько киноляпов в фильме "Титаник"

Зрители нашли новые киноляпы в фильме-катастрофе "Титаник", который вышел в 1997 году, сообщает РБК Life.

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Несмотря на то, что его режиссер Джеймс Кэмерон отличается перфекционизмом как в жизни, так и на съемочной площадке, при создании картины все же были допущены некоторые оплошности.

Предположительно появление неточностей в финальной версии киноленты может объяснятся жесткими сроками сдачи филма, которые установили продюсеры студии 20th Century Fox Film Corporation.

Портрет

Первым киноляпом, на который обратили внимание зрители, стало изображение обнаженной девушки, которое среди обломков "Титаника" на дне океана находит группа исследователей. Проблема заключается в том, что оно не совпадает с тем портретом, что Джек писал с натуры.

Кулон

В ходе первого ужина на лайнере Роза сидит за столом возле своего жениха и матери. Героиня одета в платье, украшенное бисером, а на ее шее видно ожерелье. Однако уже в следующей сцене, когда она решает спрыгнуть с корабля и бежит по палубе, украшения на шее актрисы больше нет.

Макет лайнера

В тот момент, когда жених Розы Каледон Хокли выходит из машины, заметна еще одна ошибка создателей картины. Через окно автомобиля зрители могут разглядеть строительные леса, которые представляют собой недостроенный макет лайнера, возведенный для съемок фильма.

Топор

В коридоре лайнера Роза обращает внимание на топор за стеклом. Она осознает, что он может понадобиться ей, чтобы освободить Джека. Героиня разбивает стекло. На следующем кадре видно, что от от него остается только один осколок. Однако потом, когда девушка берет топор в руки, осколки защитного стекла оказываются на прежнем месте.

Подтяжки

Когда Роза приходит спасти Джека, прикованного к трубе наручниками телохранителем Каледона Хокли, герой, как и на прошлых кадрах фильма, одет в белую свободную рубашку и брюки, которые закреплены подтяжками. Он просит Розу сперва ударить топором по шкафу, чтобы после этого разбить наручники. Однако героиня вновь оборачивается к Джеку, подтяжки пропадают с его спины.

В 2023 году фильму "Гарри Поттер и философский камень" исполнилось 22 года. Однако даже по прошествии такого длительного времени с момента выхода ленты зрители смогли увидеть в ней новые киноляпы.