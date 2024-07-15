Вышел ролик о съемках фильма «Бордерлендс» на русском языке

Создатели фильма «Бордерлендс» выпустили ролик о создании кино — российский прокатчик Global Film показал дублированную версию видео. В нём снялись режиссёр Элай Рот, а также главные звёзды грядущего блокбастера: Кейт Бланшетт, Кевин Харт, Джек Блэк, Джейми Ли Кёртис, Ариана Гринблатт и другие.

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Из ролика становится известно, что создатели игрового первоисточника из студии Gearbox постоянно были на связи и координировали действия команды фильма. Вдобавок они чуть ли не проводили целые лекции для главных звёзд на тему предыстории персонажей и всего мира Пандоры.

Прокат фильма «Бордерлендс» по одноимённой серии шутеров начнётся в России уже 8 августа, на день раньше международной премьеры.