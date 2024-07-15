Боевик 1996 года с Уиллом Смитом стал хитом потокового вещания

Приключенческий боевик «День независимости» вновь набирает популярность: кинолента стала хитом потокового вещания в США. Об этом сообщает издание Screen Rant.

© Кадр из фильма "День независимости"

Компания Reelgood опубликовала список самых просматриваемых фильмов в период с 4 по 10 июля. В него попал в том числе «День независимости», вышедший в прокат аж 28 лет назад.

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Сюжет киноленты следующий: на Землю поступает сигнал неземного происхождения. Как вскоре становится известно, поступил он от инопланетян, которые направляются к планете с не самыми дружелюбными намерениями.

Главные роли в фильме исполнили Уилл Смит, Джефф Голдблюм, Билл Пуллман, Мэри Макдоннелл и Джадд Хёрш. Режиссировал боевик Роланд Эммерих, за сценарий отвечали он же и Дин Девлин.

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