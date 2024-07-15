Netflix показал видео со съемок последнего сезона «Очень странных дел»

Стриминговый сервис Netflix выпустил короткое видео, в котором показал съёмочный процесс пятого и последнего сезона мистического сериала «Очень странные дела».

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В ролике засветились десятки декораций и множество костюмов, а также несколько кадров с участием главных персонажей шоу.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Netflix также подвердил информацию о том, что съёмки завершены на 50%.

Официально мы прошли половину пути на съёмках пятого и последнего сезона «Очень странных дел». Возьмите всё это в свои руки, нёрды, мы отправляемся в последнее приключение!

Точная дата финала «Очень странных дел» пока не сообщается — фанаты ожидают, что последний сезон выйдет в 2025 году.