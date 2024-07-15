Вышла очередная серия «Геройчиков»

Анимационное шоу «Геройчики» продолжает вспоминать о том, как в комнате Ромы появлялись новые обитатели. На этот раз Пинки поведает Флаю и Глории о Мелкотроне и ботах — верных помощниках Генерала Де Кролля. Они выглядят слаженной и дружной командой, но так было не всегда. Как всё начиналось, можно узнать в эпизоде «История Мелкотрона» на Тлум.Ру.

© tlum.ru

Что там?

Генерал Де Кролль всегда мечтал о собственной команде, которой он будет чутко и умело управлять. Именно в те времена у Ромы появился Мелкотрон, забавный робот на пружинке. Он восхищался Генералом и мечтал служить под его началом, но Де Кролль отмахивался от Мелкотрона — мол, не то. «То» — это тройка ботов, рекламку с которыми Генерал настойчиво подкладывал Роме.

В итоге хитрость удалась, боты были приобретены, но оказалось, что управлять ими не так-то просто: они послушные, но умом не блещут. Чтобы опробовать их в действии, Генерал Де Кролль организовал матч по игре в пинг-понг-баскетбол. Сможет ли он победить при помощи ботов?

Девиз серии «Главное — не сдаваться!» прекрасно иллюстрирует происходящее. Как славно, что упорство и целеустремлённость Мелкотрона помогли завоевать расположение Генерала, а тот получил прекрасного командира в свою команду. Чтобы узнать, какие приключения ждут «Геройчиков» дальше, добавляйте наш сайт в закладки — мы расскажем!