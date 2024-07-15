Режиссер раскрыл подробности съемок сериала о группе Centr

Каждая часть сериала о рэп-группе Centr будет начинаться с рассказа одного из участников коллектива Птахи (настоящее имя — Давид Нуриев), рассказал режиссер фильма Валерий Переверзев. В беседе с NEWS.ru он отметил, что сейчас формируется сценарий будущей кинокартины. По его словам, к концу года планируется приступить к съемкам.

Сериал подразумевает восемь серий. Каждая серия будет открываться рассказом Птахи о том или ином периоде их жизни. Любовная линия, конечно же, будет, так как это все связано с группой Centr. Это отдельная тема, которая обязательно будет затронута, — пояснил Переверзев.



По его словам, подписание контрактов с участниками группы заняло много времени. Режиссер отметил, что рэперы — звездные люди, из-за чего было непросто. В итоге, как подчеркнул Переверзев, ему удалось убедить исполнителей, что картина получится достойной.

Он также рассказал, что всех участников Centr сыграют профессиональные актеры. В кадре из участников группы будет только Птаха.

У нас каждого персонажа играют три актера. То есть на одного участника группы будут сразу три актера в каждом их возрасте: это детство, юность и взрослый возраст. Структура фильма предполагает, что Птаха будет появляться, он будет играть самого себя, — добавил режиссер.



О съемках сериала о группе Centr ранее сообщил Птаха. По словам музыканта, у людей есть интерес к истории коллектива, они часто обращаются с вопросами. Он выразил уверенность, что сериал удастся. Птаха также отметил, что Переверзев выбрал интересный формат для будущей работы.