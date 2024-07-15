Райан Рейнольдс и Хью Джекман назвали свои любимые фильмы
На одном из промомероприятий фильма «Дэдпул и Росомаха» исполнители главных ролей Райан Рейнольдс и Хью Джекман назвали свои самые любимые фильмы в истории кино.
Каждый из актёров выбрал по четыре ленты, среди которых оказались весьма необычные — например, Рейнольдс вспомнил чёрно-белый триллер «Газовый свет» 1938 года. Джекман тоже назвал фильмы, которым минимум 40 лет.
Лучшие фильмы, по мнению Райана Рейнольдса
Лучшие фильмы, по мнению Хью Джекмана
- «Поющие под дождём»
- «Охотник на оленей»
- «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега»
- «Галлиполи»
«Дэдпул 3», рассказывающий, как Дэдпул и Росомаха спасают киновселенную Marvel, выйдет в мировой прокат уже 26 июля.