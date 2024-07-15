Райан Рейнольдс и Хью Джекман назвали свои любимые фильмы

На одном из промомероприятий фильма «Дэдпул и Росомаха» исполнители главных ролей Райан Рейнольдс и Хью Джекман назвали свои самые любимые фильмы в истории кино.

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Каждый из актёров выбрал по четыре ленты, среди которых оказались весьма необычные — например, Рейнольдс вспомнил чёрно-белый триллер «Газовый свет» 1938 года. Джекман тоже назвал фильмы, которым минимум 40 лет.

Лучшие фильмы, по мнению Райана Рейнольдса

Лучшие фильмы, по мнению Хью Джекмана

«Дэдпул 3», рассказывающий, как Дэдпул и Росомаха спасают киновселенную Marvel, выйдет в мировой прокат уже 26 июля.