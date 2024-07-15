Опубликован трейлер военной драмы «Ли» с Кейт Уинслет в главной роли

Компания RoadsideFlix опубликовала трейлер биографической военной драмы «Ли».

© Кадр из трейлера

В центре сюжета Ли Миллер – фотограф, фотомодель с обложки «Vogue» и военная корреспондентка, которая снимала освобождение Дахау и Бухенвальда и дружила с Пикассо.

Главные роли в фильме исполнили Кейт Уинслет, Александр Скарсгард, Энди Сэмберг, Джош О’Коннор, Андреа Райзборо и Марион Котийяр.

Премьера запланирована на 27 сентября 2024 года.

Ранее «Рамблер» показывал трейлер «Терминатора: Зеро».