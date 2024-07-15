Опубликован трейлер военной драмы «Ли» с Кейт Уинслет в главной роли
Компания RoadsideFlix опубликовала трейлер биографической военной драмы «Ли».
В центре сюжета Ли Миллер – фотограф, фотомодель с обложки «Vogue» и военная корреспондентка, которая снимала освобождение Дахау и Бухенвальда и дружила с Пикассо.
Главные роли в фильме исполнили Кейт Уинслет, Александр Скарсгард, Энди Сэмберг, Джош О’Коннор, Андреа Райзборо и Марион Котийяр.
Премьера запланирована на 27 сентября 2024 года.
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