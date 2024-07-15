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Опубликован трейлер военной драмы «Ли» с Кейт Уинслет в главной роли

Компания RoadsideFlix опубликовала трейлер биографической военной драмы «Ли».

Опубликован трейлер военной драмы «Ли» с Кейт Уинслет в главной роли
© Кадр из трейлера

В центре сюжета Ли Миллер – фотограф, фотомодель с обложки «Vogue» и военная корреспондентка, которая снимала освобождение Дахау и Бухенвальда и дружила с Пикассо.

Главные роли в фильме исполнили Кейт Уинслет, Александр Скарсгард, Энди Сэмберг, Джош О’Коннор, Андреа Райзборо и Марион Котийяр.

Премьера запланирована на 27 сентября 2024 года.

Ранее «Рамблер» показывал трейлер «Терминатора: Зеро».

Фильмы и сериалы
Джош О'коннор
Ли Миллер
Андреа Райзборо
Энди Сэмберг
Александр Скарсгард
Кейт Уинслет