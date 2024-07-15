Опубликован первый трейлер «Аноры» Шона Бэйкера

Компания NEON опубликовала первый официальный трейлер мелодрамы «Анора» режиссера Шона Бэйкера.

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В центре сюжета американская девушка Анора, она же Эни, которая при нетривиальных обстоятельствах знакомится с сыном русского олигарха и решает выйти за него замуж.

«Анора» выиграла на Каннском кинофестивале в этом году. Главные роли в мелодраме исполнили Майки Мэдисон и Пол Вайсман. Компанию на экране им составили в том числе Юра Борисов и Алексей Серебряков.

Кинолента выйдет в российский прокат 17 октября 2024 года.

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