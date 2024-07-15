Сергей Бурунов рассказал о продолжении сериала «Слово пацана»

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» в свое время завоевал многомиллионную армию поклонников.

Сюжет криминальной картины, в основе которого лежит история молодежной группировки из Казани, покорил сердца телезрителей.

Критики также высоко оценили старания режиссеров, актеров и сценаристов, а участники сериала в мгновение ока завоевали популярность и любовь.

В связи с успехом поклонники не могли не задаваться вопросом о продолжении картины, и в один момент это стало возможным.

Совсем недавно на VK Fest прибыл актер Сергей Бурунов, сыгравший роль Кирилла Муворова.

Журналисты тут же осыпали звезду вопросами о том, состоится ли продолжение сериала. Преданные фанаты давно размышляют, насколько эта идея реальна для съемочной группы.

Однако ответ Бурунова был вовсе не обнадеживающим:

«Честно, не хотел бы, поскольку история затрагивает конкретный исторический факт, посвященный казанскому феномену, и определенный отрезок времени - с 86-го по 89 год. Потому что дальше уже - «Бригада». Поэтому не вижу смысла».



Артист посчитал историю законченной, а финал сериала логичным и максимально проработанным.