«Головоломка 2» стала вторым самым кассовым мультфильмом

По итогам месяца проката сборы мультфильма «Головоломка 2» превысили отметку в $ 1,362 млрд. Новая работа Pixar ранее уже обошла в прокате «Братьев Супер Марио в кино» и заняла вторую строчку в списке самых кассовых мультфильмов в истории.

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Сейчас «Головоломка 2» вплотную приблизилась к показателям «Холодного сердца 2»— лента может обойти работу Disney уже по итогам ближайших выходных.

Топ-5 самых кассовых мультфильмов в истории

«Холодное сердце 2» — $ 1,451 млрд «Головоломка 2» — $ 1,362 млрд «Братья Супер Марио в кино» — $ 1,361 млрд «Холодное сердце» — $ 1,274 млрд «Суперсемейка 2» — $ 1,242 млрд.

«Головоломка 2» рассказывает о подростковом периоде главной героини Райли Андерсон. К Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавятся новые эмоции: Тревожность, Зависть, Скука и Смущение. Премьера ленты состоялась 14 июня, а в цифровых сервисах лента появится осенью.