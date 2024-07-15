Вышел трейлер фильма «Ячейка общества» со звездой «Слова пацана»

"Форза Фильм" и "Вита Актива Продакшн" представили трейлер фильма "Ячейка общества" (18+) с Анастасией Красовской ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Герда") в главной роли.

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Режиссером и одним из сценаристов фильма стала Алёна Званцова, сценарий также разработала Мария Дивова.

По сюжету в жизни молодой семьи - важное событие. Ребёнок впервые идёт в детский сад! И молодая мать, пять лет просидевшая в декретном отпуске, впервые сталкивается с ощущением свободы. Не зная, куда теперь себя применить, она влюбляется. Дочка становится свидетельницей невинного флирта и, неверно истолковав ситуацию, рассказывает всё отцу… Ещё недавно абсолютно счастливая "ячейка общества" начинает рушиться. И молодым родителям приходится на наших глазах повзрослеть, чтобы суметь сохранить семью.

В ролях: Анастасия Красовская, Кузьма Котрелёв, Герда Пугачёва, Семён Шкаликов, Софья Ежова, Наталья Самсонова и другие.

Премьера фильма состоялась 13 июля, в рамках конкурсной программы кинофестиваля Горький Fest в Нижнем Новгороде.

Релиз в кинотеатрах состоится 8 августа.