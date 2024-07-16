В российском кино могут появиться стандарты продвижения экологической повестки

Российский экологический оператор (РЭО) обратился к Министерству культуры с предложением разработать стандарты продвижения экологической повестки в отечественном кино. Об этом сообщает пресс-служба РЭО.

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"Развитие экономики замкнутого цикла требует непосредственного участия граждан в раздельном сборе и сортировке бытовых отходов. Необходимо методически и доступно доносить до людей стандарты и принципы их участия в построении устойчивой экономики, обучать базовым навыкам обращения с отходами. Такая задача стоит и перед российским кинематографом. Популяризация принципов экономики замкнутого цикла и правил обращения с отходами - область нашей экспертизы. Здесь мы можем помочь российским кинематографистам сформулировать верные темы, подобрать точные и понятные сообщения для широкой аудитории", - заявил глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.



По его словам, в социальных роликах РЭО уже снимались такие узнаваемые актеры, как Виктор Хориняк, Дмитрий Дюжев, Юлия Высоцкая. Также совместно с Первым каналом РЭО снял документальный фильм об экономике замкнутого цикла. Ранее министерство культуры утвердило на 2024 год приоритетные темы для освещения в кино, среди них есть связанная с экологией - "Бережное отношение к природе страны, экономика замкнутого цикла". Кроме того, экологическое благополучие входит в число национальных целей развития.

РЭО предлагает разработать стандарты внедрения экопросвещения в киноленты, опираясь на глубокую экспертизу. Эксперты компании отвечают за формирование экономики замкнутого цикла в России, а также накопили огромный опыт в популяризации экологической повестки. Кроме того за пять лет работы РЭО вовлек десятки миллионов россиян в процесс раздельного сбора отходов.