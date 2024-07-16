В программу Шукшинского кинофестиваля отобрано десять фильмов

Вкус отборщиков Шукшинского кинофестиваля никогда не подводил, а уж в юбилейные годы программа смотра и вовсе напоминает фейерверк - все только самое лучшее, умное, человечное, честное. Такое, какое и сам Василий Макарович снимал.

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В год 95-летия актера и режиссера программа более чем солидная - за главный приз XXVI Всероссийского Шукшинского кинофестиваля будут бороться 10 фильмов, именно столько отобрано в основную конкурсную программу полнометражного игрового кино. Среди них триллер Дмитрия Дьяченко - "Бешенство".

Картина основана на реальных событиях, которые, произошли в Амурской области в 2019 году. Мужчина привозит сына-наркомана в таежный поселок, чтобы помочь ему преодолеть ломку и избавиться от зависимости. И, естественно, приковывает к стене. На самом деле, такое случалось в России и раньше, причем есть даже более драматичные сюжеты. Но о выборе авторов спорить не принято. К тому же есть в фильме поворот, который делает эту картину не очередной социалкой на злобу дня, а добротным размышлением о природе современного человека. В фильме - блестящая актерская работа Алексея Серебрякова.

Также в конкурсе Шукшинского кинофестиваля - "Мятежники" Владимира Аленикова, эту ленту кинокритик "РГ" Валерий Кичин назвал "фильмом-сказкой о борьбе за правду". Фильм касается "неудобной" темы судеб детей "с особенностями развития". Немых, слабослышащих, слепых, колясочников - тех, кого ровесники любят троллить.

"Длительные свидания" Георгия Лялина - тоже в конкурсе, и это тоже о том, что до боли близко и узнаваемо современными зрителями - жил-был себе священник (Олег Гаркуша), готовился спокойно к смерти, но вдруг в храме случается пожар. Кто виноват? Все показывают на глухонемую девушку. Но в чем именно виновата та, кто лишен дара слова? И чем перед ней провинились те, кто все слышит и говорит, но ничего не понимает? Звенящие вопросы в бесхитростном сюжете - это очень по-русски, фильм, бесспорно, украсит программу Шукшинского смотра.

А вот семь других картин - за каждой имя режиссера и попытка понять о нашей жизни чуть больше, чем готов осознавать среднестатистический зритель: "Командир", реж. Тимур Хван, Александр Гурьянов; "Край надломленной луны", реж. Светлана Самошина; "Крецул", реж. Александра Лихачева; "Последняя цена", реж. Наур Гармелия; "Суворовец 1944", реж. Денис Казанцев; "Тимир", реж. Николай Корякин; "Хоккейные папы", реж. Андрей Булатов.

Показы будут организованы в Барнауле и в Бийске. Все фильмы можно будет посмотреть бесплатно, но с этого года, предупреждают организаторы, в кинотеатрах вводится электронная регистрация.

Кроме основного конкурса, зрителей ждет программа короткометражных и документальных фильмов, и впервые будет представлена внеконкурсная программа анимационного кино и фильмов про СВО.

Откроется фестиваль 23 июля в Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина. В 18 часов по красной дорожке пройдут гости Шукшинских дней на Алтае. В том числе гости почетные - народная артистка России Ирина Алферова, кинорежиссер Наталья Бондарчук и ее дочь, актриса Мария Бурляева, режиссер Владимир Грамматиков, актриса Александра Урсуляк и многие другие. Ведущим торжественной церемонии открытия станет молодой артист Иван Шахназаров.

Кстати

В юбилейный год победители кинофестиваля в различных номинациях получат статуэтку с изображением Василия Шукшина.