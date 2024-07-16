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В программу Шукшинского кинофестиваля отобрано 10 фильмов

Вкус отборщиков Шукшинского кинофестиваля никогда не подводил, а уж в юбилейные годы программа смотра и вовсе напоминает фейерверк - все только самое лучшее, умное, человечное, честное. Такое, какое и сам Василий Макарович снимал.

В программу Шукшинского кинофестиваля отобрано десять фильмов
© unsplash

В год 95-летия актера и режиссера программа более чем солидная - за главный приз XXVI Всероссийского Шукшинского кинофестиваля будут бороться 10 фильмов, именно столько отобрано в основную конкурсную программу полнометражного игрового кино. Среди них триллер Дмитрия Дьяченко - "Бешенство".

Картина основана на реальных событиях, которые, произошли в Амурской области в 2019 году. Мужчина привозит сына-наркомана в таежный поселок, чтобы помочь ему преодолеть ломку и избавиться от зависимости. И, естественно, приковывает к стене. На самом деле, такое случалось в России и раньше, причем есть даже более драматичные сюжеты. Но о выборе авторов спорить не принято. К тому же есть в фильме поворот, который делает эту картину не очередной социалкой на злобу дня, а добротным размышлением о природе современного человека. В фильме - блестящая актерская работа Алексея Серебрякова.

Также в конкурсе Шукшинского кинофестиваля - "Мятежники" Владимира Аленикова, эту ленту кинокритик "РГ" Валерий Кичин назвал "фильмом-сказкой о борьбе за правду". Фильм касается "неудобной" темы судеб детей "с особенностями развития". Немых, слабослышащих, слепых, колясочников - тех, кого ровесники любят троллить.

"Длительные свидания" Георгия Лялина - тоже в конкурсе, и это тоже о том, что до боли близко и узнаваемо современными зрителями - жил-был себе священник (Олег Гаркуша), готовился спокойно к смерти, но вдруг в храме случается пожар. Кто виноват? Все показывают на глухонемую девушку. Но в чем именно виновата та, кто лишен дара слова? И чем перед ней провинились те, кто все слышит и говорит, но ничего не понимает? Звенящие вопросы в бесхитростном сюжете - это очень по-русски, фильм, бесспорно, украсит программу Шукшинского смотра.

А вот семь других картин - за каждой имя режиссера и попытка понять о нашей жизни чуть больше, чем готов осознавать среднестатистический зритель: "Командир", реж. Тимур Хван, Александр Гурьянов; "Край надломленной луны", реж. Светлана Самошина; "Крецул", реж. Александра Лихачева; "Последняя цена", реж. Наур Гармелия; "Суворовец 1944", реж. Денис Казанцев; "Тимир", реж. Николай Корякин; "Хоккейные папы", реж. Андрей Булатов.

Показы будут организованы в Барнауле и в Бийске. Все фильмы можно будет посмотреть бесплатно, но с этого года, предупреждают организаторы, в кинотеатрах вводится электронная регистрация.

Кроме основного конкурса, зрителей ждет программа короткометражных и документальных фильмов, и впервые будет представлена внеконкурсная программа анимационного кино и фильмов про СВО.

Откроется фестиваль 23 июля в Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина. В 18 часов по красной дорожке пройдут гости Шукшинских дней на Алтае. В том числе гости почетные - народная артистка России Ирина Алферова, кинорежиссер Наталья Бондарчук и ее дочь, актриса Мария Бурляева, режиссер Владимир Грамматиков, актриса Александра Урсуляк и многие другие. Ведущим торжественной церемонии открытия станет молодой артист Иван Шахназаров.

Кстати

В юбилейный год победители кинофестиваля в различных номинациях получат статуэтку с изображением Василия Шукшина.

"Главный приз Шукшинского кинофестиваля - уменьшенная копия Царицы ваз из ревневской яшмы - останется неизменным. У нас присуждается 4 Гран-При - в программе полного, короткого метра и документального кино, а также специальный приз Губернатора Алтайского края. А вот те, кто стал победителем в различных номинациях к диплому теперь будут получать и специальный приз. За основу дизайнер Алексей Шелепов, который разрабатывал всю линейку нового брендбука фестиваля, взял профиль памятника Шукшину на горе Пикет", - рассказала "РГ" министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.
Фильмы и сериалы
Андрей Булатов
Мария Бурляева
Наур Гармелия
Александр Гурьянов
Денис Казанцев
Иван Шахназаров
Ирина Алферова
Владимир Алеников
Александра Урсуляк
Алексей Серебряков
Владимир Грамматиков
Олег Гаркуша
Дмитрий Дьяченко
Наталья Бондарчук
Василий Шукшин
Валерий Кичин