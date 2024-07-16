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«Василий, а галстук-то откуда»: топ свежих киноляпов из советских фильмов

Внимательные зрители услышали музыкальный киноляп в фильме «Москва слезам не верит». В одной из его сцен играет песня Jamaica в исполнении Робертино Лоретти. Сюжет же картины происходит в 1958 году, а пластинки с композицией появились в СССР только в 1962-м. «Вечерняя Москва» собрала «свежие» киноляпы любимых культовых фильмов СССР.

Топ свежих киноляпов из советских фильмов
© Вечерняя Москва

По мнению киноведа, члена Гильдии кинорежиссеров России Кирилла Барышникова, киноляпы — это человеческий фактор.

"Художник по костюмам, гример, режиссер, оператор и монтажер просто могли недоглядеть, — объясняет эксперт. — Даже в моем любимом фильме «Семнадцать мгновений весны» есть ошибка, и не одна. Например, в сцене, где Штирлиц спал в машине, через заднее стекло виден советский среднетоннажный грузовик ЗИЛ-130, производство которого было начато в 1960-е годы."

Как отмечает киновед, одной из причин ошибок в картинах может стать «синдром замыленного глаза».

"В советское время фильмы снимались долго, подход был более фундаментальный, чем сегодня, — говорит Барышников. — То есть столько времени режиссеры, операторы тратят на картину, что на какие-то детали уже сложнее обратить внимание."

Если говорить о фильме «Чародеи», в котором также можно найти киноляпы, то здесь стоит отметить, что съемки проходили по ночам.

"Александр Абдулов, сыгравший Ивана Пухова, на тот момент играл в пяти фильмах, выступал в театре и на телевидении, — рассказывает киновед. — Он поставил единственное условие режиссеру «Чародеев» Константину Брумбергу — работать только по ночам. Поэтому здесь мог сработать эффект суточного режима. То есть кто-то в ночное время обладает высокой работоспособностью, а у кого-то самый пик активности приходится на утро."

Смотря как посмотреть

В одной из последних работ режиссера Леонида Гайдая «Спортлото-82» также есть огрехи. Один из киноляпов хорошо заметен в эпизоде, где герой Степан (Михаил Кокшенов) в шпионских целях закапывается в песок. И вот тут проблемой становятся ракурсы. С одной стороны заметно, что Степан находится возле обрыва. С другого же ракурса нам показывают, что герой закапывает себя на равнине.

Задумка или ляп

Во всеми любимой советской комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби» также обнаружили киноляпы, на которые раньше никто не обращал внимания. Так, недавно в сети обсуждали сцену в спортзале. В ней герой Александра Михайлова Василий предстает перед зрителями в синем галстуке. Но по сюжету этот аксессуар они с Раисой, которую сыграла Людмила Гурченко, купят позже. Многие зрители считают, что в этом была задумка режиссера — указать на будущие отношения между героями. Но так ли это? Вопрос остается открытым.

Был ли маникюр?

Недавно зрители нашли недочет в комедии «Служебный роман» Эльдара Рязанова. Оплошность касается эпизода, где героиня Лии Ахеджаковой — Верочка — в течение рабочего дня появилась в кадре сначала с красным маникюром, а потом без него. Киноляп можно заметить во время сцен с преподаванием «уроков красоты» главной героине фильма Людмиле Калугиной в исполнении Алисы Фрейндлих. Стоит отметить, что в фильме практически нет очевидных киноляпов, есть лишь несколько погрешностей, которые свидетельствуют о том, что сцены переснимали несколько раз. Еще одним очевидным промахом стал момент с пиджаком Калугиной, который за пару мгновений был то застегнут, то расстегнут.

Коса до пояса

У зачарованной красавицы Алены Саниной в исполнении Александры Яковлевой в начале фильма «Чародеи» была длинная коса. Это хорошо видно на многих кадрах в первой серии. На 43-й минуте внезапно длинные волосы Алены становятся сильно короче. И такими остаются долгое время. «Отрастает» коса героини во второй серии, в момент встречи с Ваней. Но ненадолго. Потом коса до пояса снова куда-то пропадает и вплоть до счастливого финала Алена остается с короткой стрижкой. При этом все события истории умещаются буквально в пару дней накануне Нового года.

Переодеваюсь на ходу

Фильм «Покровские ворота» также не обошелся без несостыковок. На 39-й минуте первой серии картины можно заметить странные изменения в одежде. Медсестра Людочка (Елена Коренева) приходит в гости к Льву Хоботову (Анатолий Равикович). На ней рубашка, юбка и безрукавка с геометрическим узором. Вдруг бывшая жена Хоботова напоминает ему, что он забыл о званом ужине, запланированном на вечер, и Лидочка покидает коммуналку, накидывая… плащ.

Фильмы и сериалы
Любовь и голуби
Служебный роман
Москва слезам не верит
Чародеи
Семнадцать мгновений весны
Робертино Лоретти
Анатолий Равикович
Елена Коренева
Александра Яковлева
Алиса Фрейндлих
Михаил Кокшенов
Владимир Меньшов
Людмила Гурченко
Александр Михайлов
Леонид Гайдай
Эльдар Рязанов