Топ свежих киноляпов из советских фильмов

Внимательные зрители услышали музыкальный киноляп в фильме «Москва слезам не верит». В одной из его сцен играет песня Jamaica в исполнении Робертино Лоретти. Сюжет же картины происходит в 1958 году, а пластинки с композицией появились в СССР только в 1962-м. «Вечерняя Москва» собрала «свежие» киноляпы любимых культовых фильмов СССР.

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По мнению киноведа, члена Гильдии кинорежиссеров России Кирилла Барышникова, киноляпы — это человеческий фактор.

"Художник по костюмам, гример, режиссер, оператор и монтажер просто могли недоглядеть, — объясняет эксперт. — Даже в моем любимом фильме «Семнадцать мгновений весны» есть ошибка, и не одна. Например, в сцене, где Штирлиц спал в машине, через заднее стекло виден советский среднетоннажный грузовик ЗИЛ-130, производство которого было начато в 1960-е годы."



Как отмечает киновед, одной из причин ошибок в картинах может стать «синдром замыленного глаза».

"В советское время фильмы снимались долго, подход был более фундаментальный, чем сегодня, — говорит Барышников. — То есть столько времени режиссеры, операторы тратят на картину, что на какие-то детали уже сложнее обратить внимание."



Если говорить о фильме «Чародеи», в котором также можно найти киноляпы, то здесь стоит отметить, что съемки проходили по ночам.

"Александр Абдулов, сыгравший Ивана Пухова, на тот момент играл в пяти фильмах, выступал в театре и на телевидении, — рассказывает киновед. — Он поставил единственное условие режиссеру «Чародеев» Константину Брумбергу — работать только по ночам. Поэтому здесь мог сработать эффект суточного режима. То есть кто-то в ночное время обладает высокой работоспособностью, а у кого-то самый пик активности приходится на утро."



Смотря как посмотреть

В одной из последних работ режиссера Леонида Гайдая «Спортлото-82» также есть огрехи. Один из киноляпов хорошо заметен в эпизоде, где герой Степан (Михаил Кокшенов) в шпионских целях закапывается в песок. И вот тут проблемой становятся ракурсы. С одной стороны заметно, что Степан находится возле обрыва. С другого же ракурса нам показывают, что герой закапывает себя на равнине.

Задумка или ляп

Во всеми любимой советской комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби» также обнаружили киноляпы, на которые раньше никто не обращал внимания. Так, недавно в сети обсуждали сцену в спортзале. В ней герой Александра Михайлова Василий предстает перед зрителями в синем галстуке. Но по сюжету этот аксессуар они с Раисой, которую сыграла Людмила Гурченко, купят позже. Многие зрители считают, что в этом была задумка режиссера — указать на будущие отношения между героями. Но так ли это? Вопрос остается открытым.

Был ли маникюр?

Недавно зрители нашли недочет в комедии «Служебный роман» Эльдара Рязанова. Оплошность касается эпизода, где героиня Лии Ахеджаковой — Верочка — в течение рабочего дня появилась в кадре сначала с красным маникюром, а потом без него. Киноляп можно заметить во время сцен с преподаванием «уроков красоты» главной героине фильма Людмиле Калугиной в исполнении Алисы Фрейндлих. Стоит отметить, что в фильме практически нет очевидных киноляпов, есть лишь несколько погрешностей, которые свидетельствуют о том, что сцены переснимали несколько раз. Еще одним очевидным промахом стал момент с пиджаком Калугиной, который за пару мгновений был то застегнут, то расстегнут.

Коса до пояса

У зачарованной красавицы Алены Саниной в исполнении Александры Яковлевой в начале фильма «Чародеи» была длинная коса. Это хорошо видно на многих кадрах в первой серии. На 43-й минуте внезапно длинные волосы Алены становятся сильно короче. И такими остаются долгое время. «Отрастает» коса героини во второй серии, в момент встречи с Ваней. Но ненадолго. Потом коса до пояса снова куда-то пропадает и вплоть до счастливого финала Алена остается с короткой стрижкой. При этом все события истории умещаются буквально в пару дней накануне Нового года.

Переодеваюсь на ходу

Фильм «Покровские ворота» также не обошелся без несостыковок. На 39-й минуте первой серии картины можно заметить странные изменения в одежде. Медсестра Людочка (Елена Коренева) приходит в гости к Льву Хоботову (Анатолий Равикович). На ней рубашка, юбка и безрукавка с геометрическим узором. Вдруг бывшая жена Хоботова напоминает ему, что он забыл о званом ужине, запланированном на вечер, и Лидочка покидает коммуналку, накидывая… плащ.