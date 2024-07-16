В Туве снимут фильм о культуре и быте республики

Полнометражный художественный фильм по книге классика тувинской литературы Степана Сарыг-оола "Повесть о светлом мальчике" снимут в Туве до конца 2024 года. Это будет картина о быте и культуре республики, сообщил ТАСС режиссер-постановщик и сценарист фильма Виталий Петров.

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"Мы приступили к съемкам полнометражного художественного фильма по произведению Степана Сарыг-оола "Повесть о светлом мальчике". Экранизировать именно эту книгу решено не случайно. Для тувинцев это одно из любимых произведений. Оно показывает наш быт и культуру глазами ребенка. Фильм будет приурочен к 80-летию добровольного вхождения Тувинской Народной Республики в состав СССР, которое отмечается в 2024 году. Снимать мы будем в Туве, закончить съемочный процесс должны до конца года", - сказал Петров.



По его словам, главные роли в фильме исполнят местные актеры, а также актеры из Москвы.

"Роль мальчика сыграет молодой актер из Тувы Дидим-оол Даржай. Ему 12 лет", - добавил режиссер-постановщик.



Картина выйдет на онлайн-платформе и в кинотеатрах. Фильм снимается при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.