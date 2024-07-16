Снят документальный фильм о событиях в Херсоне

В Геническе прошел показ фильма о событиях в Херсоне, происходивших с 2014 года по февраль 2022-го, когда в город вошли российские войска. Его создатель - журналист, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич сам жил и работал в Херсонской области, когда ее население приняло решение стать частью России.

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"Я хотел показать путь херсонцев домой, что они пережили, чтобы иметь право быть русскими, гражданами одной большой родины", - говорит Малькевич.



Документальная картина "За право быть русским" набрала в интернете тысячи просмотров. В ней рассказывается о херсонцах в трагические переходные периоды их жизни через редкие, архивные фото и видеоматериалы.

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"Кинул клич через социальные сети, и люди начали присылать эксклюзивные сюжеты и снимки. В фильм вошло примерно 70 процентов из них, - продолжает Малькевич. - Что означает русский Херсон? К примеру, в фильме показан реальный митинг в 2014 году, посвященный Дню победы, на нем выступал тогдашний губернатор Херсонской области, который заявил, что Гитлер - освободитель Украины. После этих слов молодая женщина с ребенком на руках подошла к нему и выразила свое возмущение. Началась практически стычка. К ней подбежали на помощь другие горожане, которые также осмелились открыто противостоять губернатору и его фашистской зомбопропаганде".



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Главный герой картины - действующий глава Херсонской области Владимир Сальдо, до этого - мэр Херсона, четыре раза избиравшийся на эту должность путем всенародного голосования. Киевский режим его ненавидел. Даже день рождения Сальдо 12 июня, совпавший с Днем России, вызывал у украинских чиновников раздражение.

В 2014 году фашисты из националистического батальона "Азов" собрались у его дома и бросали через забор во двор горящие покрышки.

На заседании в 2015 году херсонского горсовета на Сальдо напали психопаты, которые облили его красной краской. Мэр Херсона держался достойно, и, давая интервью журналистам, предложил напавшим на него конструктивный диалог.

"Представьте ощущения, когда под твоими окнами беснуется толпа вооруженных подонков или на тебя нападает безумец и выливает неизвестно что, а за пазухой у него может быть нож. Многие кадры в фильме берут за живое", - высказал свое мнение житель Геническа Сергей Мороз.



В картине, в том числе, рассказывается о малоизвестных фактах биографии главы Херсонской области. Так, в 2016 году Владимира Сальдо похитили в Доминиканской Республике, куда он прилетел на переговоры, местные бандиты по заказу бандитов украинских. Он несколько месяцев провел в тюрьме, причем, практически все это время на голове узника был мешок.

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В картине на основе фактов подчеркивается, что Херсон всегда был русским городом. В 2003 году в нем восстановили памятник Григорию Потемкину, основавшему Херсон. Но сначала идея получила одобрение горожан.

Ярчайшая и трагическая страница жизни херсонцев - 2022 год, который вошел в историю города референдумом о воссоединении с Россией, расстрелом соратника Сальдо Павла Слободчикова, ракетным ударом ВСУ по зданию военно-гражданской администрации Херсонской области.

Не забыты херсонцы, отдавшие свои жизни за то, чтобы любимый город и регион оставались русскими. За несколько месяцев 2022 года в Херсонской области погибли четыре члена регионального правительства. В Геническе их имена высечены на мурале памяти жертвам украинского террора. Всего там восемь имен. Кроме Павла Слободчикова, расстрелянного украинскими спецназовцами, в скорбном списке журналист и замгубернатора Кирилл Стремоусов, которого называли искренним и правдивым голосом Херсонщины, Александр Луговой, закрывший собой ректора Херсонского госуниверситета, на которую было совершено покушение, глава департамента молодежной политики, семьи и спорта Дмитрий Савлученко, в гостиничный номер которого фашисты запустили сразу два "Хаймерса", герой России Алексей Катериничев, депутат Верховной рады Алексей Ковалев, убитый наемниками вместе с женой в собственном доме.

В картине немало пронзительных кадров и остросюжетных поворотов, но заканчивается она жизнеутверждающе - словами о спасительной и созидательной силе любви.